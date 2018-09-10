TechAnkara Proje Pazarı 2018 başvuruları açıldı

Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, Ankara'daki teknoloji geliştirme bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, üniversiteler, ar-ge kurumları, kuluçka merkezleri ve girişimcilik ekosistemi paydaşları ile işbirliği içinde 2011 yılından bu yana düzenlenen TechAnkara Proje Pazarı bu yıl 12 Kasım 2018 Pazartesi günü ATO Congresium'da gerçekleştirilecek.

İleri teknoloji ve yüksek katma değer odaklı girişimcilik ekosistemini güçlendirmek, yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesini ve inovatif ürünlerin ticarileşmesini sağlamak, projelerin bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda yer edinmesini temin etmek amacıyla düzenlenen etkinlik bu yıl sekizinci kez düzenlenecek. Projesini sergilemek isteyen girişimcilerin veya projeleri yakından incelemek isteyen ziyaretçilerin www.ankaraprojepazari.com internet adresi üzerinden girişimci veya ziyaretçi başvurusu yapması gerekmektedir. TechAnkara Proje Pazarı 2018'de yer almak isteyen proje sahibi girişimciler için son başvuru 3 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 23.59'dur. Alanında uzman değerlendirici heyetinin belirleyeceği ilk 100 yenilikçi proje 12 Kasım 2018 Pazartesi günü düzenlenecek etkinlikte sergilenecek, aynı gün proje sahipleri ulusal ve uluslararası yatırımcılar ve iş çevreleri ile bir araya getirilecektir.

Girişimcilere özel ödüller

Etkinlik sayesinde sağlık teknolojilerinden giyilebilir teknolojilere, savunma sanayiinden endüstri 4.0 uygulamalarına kadar çeşitli alanlardaki yerli ve milli projeler için kaynak ve pazar bulma, ticarileşme ve işbirliği fırsatları ortaya çıkacaktır. Ayrıca başarılı projelere, birebir mentörlük, yurtdışı pazarlara giriş gibi teknoloji ticarileştirme odaklı ödüller sunulacak. İlk 10'da yer alacak ve etkinlik günü yatırımcı sunumlarında ilk 3'e seçilecek olan girişimciler, ticarileştirme ödülüne, teknoparklar tarafından projelerine göre seçilecek toplam 7 girişimci Ankara Üniversitesi Teknopark, Bilkent Cyberpark, Çankaya Üniversitesi Kuluçka Merkezi, Gazi Teknopark, Hacettepe Teknokent, ODTÜ Teknokent ve Teknopark Ankara'da bir yıl boyunca ücretsiz ofis ödülü kazanacak. Bir girişimcinin akıllı şehirler özel ödülü, bir girişimcinin sosyal girişimcilik özel ödülü alacağı etkinlikte, 3 girişimci Turkcell Arıkovanı özel ödülü, bir girişimci de Bilkent Cyberpark Doping XL özel ödülü ve ilk 10'da yer alacak girişimciler TechAnkara Hızlandırıcı Programı'na katılım hakkı kazanacak. Ayrıca ilk 100'de yer alacak olan proje sahiplerine, Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda ve TechAnkara markası altında katılım sağlanan yurt içi ve yurt dışı B2B etkinliklerinde öncelikli katılım hakkı sağlanacaktır. Etkinlikte gün boyunca melek yatırımcılar, girişimcilerle B2B görüşmeler gerçekleştirecek.

Kazanımlar

Bu yıl sekizincisi düzenlenecek olan TechAnkara Proje Pazarı etkinliği, tek günlük bir organizasyon olmanın ötesine geçerek, yıllara yaygın faaliyetler bütünü olarak konumlandırıldı. Bunun sonucunda yerel kaynaklar harekete geçirilerek, girişimcilik ekosistemindeki potansiyeller katma değere dönüştürüldü.

Önceki yıllarda elde edilen kazanımlardan birkaç örnek:

“Bu zamana kadar toplam 13 girişimci, Ankara'daki teknoloji geliştirme bölgelerinde ve kuluçka merkezlerinde ücretsiz ofis imkanı kazandı. Bu zamana kadar toplam 30 girişimci TechAnkara Hızlandırıcı Programı'na dahil edildi. Savunma sanayinde faaliyetlerini yürüten bir girişimci ekibi, yeni iş alanlarını görerek kalifiye mühendislerden oluşan yeni bir şirket kurdu, önceki şirketinde ilave nitelikli personel istihdamı oluşturdu. Siber güvenlik alanında faaliyet gösteren bir girişimcimiz, etkinlikte başlayan tanışmanın ardından ilerleyen süreçte DCP yatırım fonundan yatırım aldı. Biyoteknoloji alanında faaliyetlerini sürdüren bir girişimcimiz, etkinlik ve akabinde gerçekleştirilen teknoloji ticarileştirme programı sonucunda StartersHub'dan yatırım aldı. Sağlık teknolojileri alanında daha önce Vestel Ventures'tan yatırım alan bir girişimcimiz, TechAnkara Teknoloji Ticarileştirme Programı neticesinde 4.5 milyon Euro'luk satış hacmi yakaladı. Etkinlikte dereceye giren ve bu kapsamda TechAnkara Hızlandırıcı Programı'na dahil olan bir girişimcimiz, ABD'de çözüm ortaklığı anlaşması imzaladı. Bu zaman kadar toplam 14 girişimci Turkcell Arıkovanı ile çalışmalara başladı. Son 3 yılda girişimciler ile yatırımcılar, müşteriler ve yatırım fonları arasında toplam 500 B2B görüşme gerçekleştirildi.”