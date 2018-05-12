TED Ankara Koleji öğrencisi, yüzmede dünya 3.’ü oldu

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2-9 Mayıs 2018 tarihleri arasında, 60 ülkeden, 4000 katılımcı ile 16 spor branşında ilk kez bir Afrika ülkesinde düzenlenen ISF GYMNASIADE 2018’e katılan Defne Taçyıldız, bu yıl Türkiye Okullar Arası Yüzme Şampiyonası’nda 400 m karışık, 200 kelebek ve 400 m serbest branşlarında da Türkiye 1.’ si olmuştu. TED Ankara Koleji Genç Kızlar Yüzme Takımı sporcularından olan Defne, Milli Takımda ülkemizi pek çok kez temsil etti.

TED Ankara Koleji Genel Müdürü Sevinç Atabay, Defne Taçyıldız’ı ülkeye dönüşünde dünya üçüncülüğü nedeni ile kutlayarak “Defne’nin bu başarısı bizler için sürpriz değil. Yüzme takımımız, haftanın 7 günü, 2’şer saat yoğun bir antrenman programı ile yarışlara hazırlanıyor. TED Ankara Koleji, yalnızca yüzmede değil, pek çok branşta Milli Takıma sporcu kazandırıyor” dedi.