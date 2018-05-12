Diğer
Kategoriler
12 Mayıs 2018 11:07

TED Ankara Koleji öğrencisi, yüzmede dünya 3.’ü oldu

Fas’ın Marakeş şehrinde düzenlenen Dünya Okullar Arası ISF GYMNASIADE 2018 yarışlarında Milli Takımda ülkemizi temsil eden TED Ankara Koleji lise öğrencisi Defne Taçyıldız, 400 m karışık yüzmede dünya 3.

TED Ankara Koleji öğrencisi, yüzmede dünya 3.’ü oldu

12 Mayıs 2018 11:07

’sü oldu.


2-9 Mayıs 2018 tarihleri arasında, 60 ülkeden, 4000 katılımcı ile 16 spor branşında ilk kez bir Afrika ülkesinde düzenlenen ISF GYMNASIADE 2018’e katılan Defne Taçyıldız, bu yıl Türkiye Okullar Arası Yüzme Şampiyonası’nda 400 m karışık, 200 kelebek ve 400 m serbest branşlarında da Türkiye 1.’ si olmuştu. TED Ankara Koleji Genç Kızlar Yüzme Takımı sporcularından olan Defne, Milli Takımda ülkemizi pek çok kez temsil etti.


TED Ankara Koleji Genel Müdürü Sevinç Atabay, Defne Taçyıldız’ı ülkeye dönüşünde dünya üçüncülüğü nedeni ile kutlayarak “Defne’nin bu başarısı bizler için sürpriz değil. Yüzme takımımız, haftanın 7 günü, 2’şer saat yoğun bir antrenman programı ile yarışlara hazırlanıyor. TED Ankara Koleji, yalnızca yüzmede değil, pek çok branşta Milli Takıma sporcu kazandırıyor” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
18
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    23°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    23°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç