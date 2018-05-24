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24 Mayıs 2018 10:06

Ted Ankara Koleji Okul Müzesi 10. yılında

TED Ankara Kolejinin köklü tarihini gelecek kuşaklara aktaran Okul Müzesi’nin kuruluşunun 10.

Ted Ankara Koleji Okul Müzesi 10. yılında

24 Mayıs 2018 10:06

yılı nedeniyle “Çağdaşlığın Işığında Bir Cumhuriyet Meşalesi: 10. Yılında Okul Müzesi” adlı bir gösteri düzenlendi.


TED Ankara Koleji yöneticileri, öğretmen, öğrenci, mezun ve velilerin katıldığı programda, okulun 87 yıllık tarihi Okul Müzesi’nde sergilenen on obje üzerinden anlatıldı. Ortaokul öğrencilerinin metinlerini yazdığı ve lirik dans eşliğinde sunduğu gösteride eski bir sandıktan çıkarılan okul tabelası, trompet, madalya, not defteri, daktilo, karne, kupa, mezuniyet cübbesi, yıllık ve diplomanın öyküleri anlatıldı.


İzleyenlerin beğeni ve takdirini toplayan gösterinin sonunda bir konuşma yapan TED Ankara Koleji Genel Müdürü Sevinç Atabay, “Bu müze bir hayalle başlamıştı. Burada göreve başlamamın birinci yılıydı. Yeni binalarda olduğumuzun farkındaydım. Bu okulun çok köklü bir geçmişi ve tarihi vardı ama en önemli tarihimiz kurucumuz Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve bizim bir Cumhuriyet meşalesi olmamızdı. Bunu bütün öğrencilerimize sadece binalarımızın eskiliğiyle değil, tarihimizin ne kadar eski olduğunu anlatarak ruhlarına işletebilirdik” diyerek Okul Müzesinin kuruluş fikrinin nasıl doğduğunu anlattı.


Konuklar daha sonra lise öğrencilerinin rehberliğinde Okul Müzesi’ni gezdiler.




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