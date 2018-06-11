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11 Haziran 2018 10:21

TED Ankara Koleji’nde mezuniyet

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi okulun stadyumunda düzenlenen törenle 2017-2018 mezunlarını verdi.

TED Ankara Koleji’nde mezuniyet

11 Haziran 2018 10:21


TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi, 2017-2018 mezunlarını verdi. 8 Haziran akşamı okulun stadyumunda düzenlenen diploma töreninde okuldan ayrılmanın hüznü ve mezun olmanın sevinci bir arada yaşandı. Törene velilerin yanı sıra Türk Eğitim Derneği, TED Ankara Koleji Vakfı ve TED Ankara Koleji Mezunları Derneği yöneticileri de katıldı. TED Ankara Koleji Lise Müdürü Sedef Eryurt, 2018 mezunlarına seslendiği konuşmasında, ’’Nerede olursanız olun, Atatürk ilkelerine bağlı, çağdaş, ülkesini daha güzel ve aydınlık günlere götürmek için çalışan Ankara Kolejli Gençler olacağınıza inancım tamdır. Aydınlık ve çağdaş Türkiye’nin gönüllü temsilcisi TED Ankara Koleji’nin birer üyesi olan sizleri sevgiyle uğurluyoruz. Yolunuz, bahtınız açık olsun’’ ifadelerini kullandı.


Törende ailelerinin ve öğretmenlerinin alkışları eşliğinde podyumdan geçerek diplomalarını alan 12. sınıf öğrencilerinden okul düzeyinde dereceye girenler ise Türk Eğitim Derneği, TED Ankara Koleji Vakfı, TED Ankara Koleji Mezunları Derneği ve Okul Aile Birliği tarafından ödüllendirildi. Açık havada, görkemli bir organizasyonla gerçekleştirilen diploma merasiminin sonunda 2018 mezunları, Kolej Marşı ve havai fişek gösterileri eşliğinde keplerini havaya fırlattılar.




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