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24 Haziran 2017 10:22

TED Ankara Koleji’nde mezuniyet sevinci

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Anaokulu, Ortaokul ve Lise kısmından mezun olan öğrenciler, 18, 22 ve 23 Haziran akşamı İncek Kampüsü’nde düzenlenen üç ayrı törenle kep giyerek sertifika ve diplomalarını aldılar.

TED Ankara Koleji’nde mezuniyet sevinci

24 Haziran 2017 10:22


TED Ankara Koleji’nde mezuniyet sevinci yaşandı.


Törenlerde okul düzeyinde dereceye giren öğrenciler, Türk Eğitim Derneği, TED Ankara Koleji Vakfı, TED Ankara Koleji Mezunları Derneği ve Okul Aile Birliği tarafından ödüllendirildi. Ayrıca ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarılı olanlara ve Türkiye derecesi elde eden spor takımlarına çeşitli ödüller verildi. TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü de “Yılın Sporcusu” ödülüyle başarılı sporcuları onurlandırdı.


Oldukça renkli geçen diploma merasimlerinde 2017 mezunları, Kolej Marşı ve havai fişek gösterileri eşliğinde keplerini havaya fırlattı. Bu güzel tablo velileri duygulandırdı.




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