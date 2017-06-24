TED Ankara Koleji’nde mezuniyet sevinci yaşandı.

Törenlerde okul düzeyinde dereceye giren öğrenciler, Türk Eğitim Derneği, TED Ankara Koleji Vakfı, TED Ankara Koleji Mezunları Derneği ve Okul Aile Birliği tarafından ödüllendirildi. Ayrıca ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarılı olanlara ve Türkiye derecesi elde eden spor takımlarına çeşitli ödüller verildi. TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü de “Yılın Sporcusu” ödülüyle başarılı sporcuları onurlandırdı.

Oldukça renkli geçen diploma merasimlerinde 2017 mezunları, Kolej Marşı ve havai fişek gösterileri eşliğinde keplerini havaya fırlattı. Bu güzel tablo velileri duygulandırdı.