TED Ankara ve LÖSEV Koleji öğrencilerinden etkinlik

TED Ankara Koleji ve LÖSEV Koleji öğrencileri, 17. Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası’nda dostluk ve dayanışmanın en güzel örneğini sergilediler. İki okulun öğrencileri, 29 Mayıs akşamı gönüllülerin ve ailelerinin katılımıyla LÖSANTE Hastanesi’nde düzenlenen “Hayatımız Çocuklarımız” müzik ve sağduyu gecesinde kansersiz, sağlıklı ve mutlu bir dünya için birlikte şarkı söylediler, gösteriler sundular. Devlet Sanatçısı Gülsin Onay da piyano dinletisi ile çocukların bu hayaline destek oldu.

LÖSANTE Hastanesi Konferans Salonu’nda düzenlenen gecede TED Ankara Koleji Müzik Öğretmeni Murat Ergüven yönetiminde sahne alan TED Ankara Koleji ve LÖSEV Koleji Dostluk Korosu, nostaljik pop ve çocuk şarkılarından oluşan bir konser verdi. Yine iki okulun öğrencileri birlikte ritim, jimnastik ve dans gösterileri sundular. Program, şef Dilay Akarcalı yönetimindeki TED Ankara Koleji Gençlik Senfoni Orkestrası’nın konseri ile devam etti. Bu anlamlı gece piyanist ve Devlet Sanatçısı Gülsin Onay’ın ihtişamlı dokunuşları ile Chopin ve Beethoven’ın eserlerini çaldığı piyano dinletisi ile son buldu.

Sanatçı Gülsin Onay yaptığı açıklamada, “LÖSEV Koleji ve TED Ankara Koleji’nin ortaklaşa gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projelerini taçlandıran geceye beni davet ettiklerinde hiç düşünmeden kabul ettim. İyi ki bu akşam bu güzel çocuklarla, velileriyle ve salonu tıklım tıklım dolduran güzel insanlarla tanıştım. Olağanüstü bir coşku vardı. Çok güzel bir geceydi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

TED Ankara Koleji Genel Müdürü Sevinç Atabay ise, “TED Ankara Koleji ve LÖSEV Koleji öğrencileri bu yıl birlikte ’Hayatımız Çocuklarımız’ adlı sosyal sorumluluk projesini yürüttüler. İki okulun öğrencileri karşılıklı ziyaretler gerçekleştirerek güzel bir dostluk ve dayanışma ortamı oluşturdular. Bu anlamlı gece onların emeğinin ve hayallerinin ürünü. Çocuklarımızın hayal ortağı olduğumuz için mutluyuz. Değerli Devlet Sanatçımız Gülsin Onay da yoğun programına rağmen bizlerle beraber oldu, onur duyduk" diye konuştu.