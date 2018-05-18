TED üyelerinden Anıtkabir’e ziyaret

TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, ’’Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, mezunlarımız, gönüllülerimiz ve velilerimizle tek bir ağızdan haykırıyoruz; Atam, daima izindeyiz’’ dedi.

Bu yıl 90. yaşını kutlayan TED, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde 15 bin kişiyle kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıktı. TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, mozoleye çelenk bırakılmasının ardından imzaladığı Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

’’Cumhuriyetimizin ve Türk Eğitim Derneğinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 1928 yılında sizin öncülüğünüzde, yaktığınız eğitim meşalesi bugün 90 yaşında. Neredeyse Cumhuriyetle yaşıt olan TED olarak, Cumhuriyet’in kurucu kadrolarının yol göstericiliğinden ilerlemenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bugün itibariyle 38 okulumuz, bir üniversitemiz, iktisadi işletmelerimiz, spor kulüplerimiz ve senfoni orkestramız ile Türkiye’yi daha da aydınlatacak nesillere ışık olma gayreti içindeyiz. Milli birlik bilincini ateşleyen, özgürlük kıvılcımını yakan, yokluk ve savaş ortamında dahi öncelikle eğitim diyerek çocuklara ve öğretmenlere yatırım yapan sizin gibi bir önderin izinde ilerlemek bizim için gurur kaynağı. Sizin yönlendiriciliğiniz ile tüzüğümüzde yer alan ve öncelikli hedeflerimizden olan maddi olanakları yetersiz ancak başarılı öğrencilere yuva olma gayretimiz, burs projelerimizle binlerce öğrenciyi kucaklayarak devam ediyor. Ödevimizin ve görevimizin ağırlığının bilincindeyiz. Bu bilinçle eğitim, gençlik ve vatan diyerek ilerliyoruz. Bugün 90 yıllık gurur dolu mezunla 19 bin nefes, 15 bin kalp, 15 bin akıl olarak size minnetimizi sunmak üzere bir kez daha huzurunuzdayız. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, mezunlarımız, gönüllülerimiz ve velilerimizle tek bir ağızdan haykırıyoruz; Atam, daima izindeyiz.’’