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02 Temmuz 2017 11:03

TEDÜ mezunları kep attı

TED Üniversitesi (TEDÜ) 2016-2017 akademik yılı mezuniyet töreni, üniversitenin Kolej yerleşkesinde bulunan çim amfide gerçekleştirildi.

TEDÜ mezunları kep attı

02 Temmuz 2017 11:03


TED Üniversitesi 2016-2017 akademik yılı mezuniyet töreni, üniversitenin Kolej yerleşkesinde bulunan çim amfide yapıldı. Akademik eğitimlerinde başarılı olan dört fakülte ve iki enstitüden toplam 102 öğrencinin kep atma coşkusunu yaşadığı törende diploma alan öğrenciler, ailelerinden de büyük alkış aldı. Törene öğrencilerin ailelerinin yanı sıra TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Murat Tarımcılar ve öğretim üyeleri katıldı.


Törenin açılış konuşmasını yapan Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, mezun olan öğrencilere başarılar dileyerek, TED kültürünü yaşatmalarını ve TED meşalesinin ışığında yollarına devam etmelerini istedi. Selçuk Pehlivanoğlu, öğrencilerin yetişmesinde büyük rolü olan ailelerine ve öğretmenlerine de teşekkürlerini iletti.



“Öğrencileri merkeze aldık”


Pehlivanoğlu, TED Üniversitesinin kurulma hikayesini anlatarak, “Biz bir hayal kurduk aslında; 90 yıl önce emanet edilmiş bir meşale, gelecek ve çağdaş bir Türkiye rüyası vardı. Bilinçli tercihle bir şehir üniversitesi kurduk. Çünkü biz üçüncü nesil bir üniversite kurmaya karar vermiştik. Bugün birçok üniversite değerini ve kıymetini ne kadar yayın yapıldığı ile ortaya koyarken ve birçok üniversite ne kadar büyük olduğu ile ortaya koymaya çalışırken biz öğrencileri merkeze alıp, bilimsel yayınlarla destekleyerek çağdaş Türkiye’nin öncülerini oluşturma sevdası ile yola çıktık” diye konuştu.




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