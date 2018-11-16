Tek dekorda iki farklı oyun

Kasım ayında “Dikkat Trafik” adlı oyunla sanatseverlere tiyatro ziyafeti sunan tiyatro ekibi, Aralık ayında da Anton Çehov'un iki perdelik güldürüsü olan “Bir Evlenme Teklifi” ve “Ayı“ adlı oyunlarla perde diyecek.

Anton Çehov'un yaşadığı dönemde hem kadın-erkek çatışması gibi evrensel bir konuyu gündeme getiren hem de yaşadığı dönemdeki toplumsal ve sınıfsal yapının akıcı, sade ve alaycı bir dille eleştirildiği “Ayı” adlı oyun, Elena Ivanovna Popova ile alacaklı olarak kapıya dayanan Grigori Smirnov arasındaki diyaloglardan oluşuyor. Smirnov'un kendisini ayıya benzeten Elena'ya düelloları esnasında âşık olmasıyla ortaya çıkan komik durum anlatılıyor. Kent Tiyatrosu'nun sahnelediği bir diğer oyun da “Bir Evlenme Teklifi”. Oyun, Natalia'ya evlenme teklifi etmek üzere olan Lomov'un evlenme teklifi esnasında kendisini bir türlü içinden çıkamadığı birbirinden alakasız hikâyeleri anlatırken bulmasını konu alıyor. İkisi de komedi tarzında olan iki oyun da Aralık ayı boyunca her Cumartesi günü saat 15.00'de Mamak Kültür Merkezi Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde seyirciyi selamlayacak.