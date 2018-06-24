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24 Haziran 2018 11:01

Tekerlekli sandalye ile oy kullanmaya geldiler

Ankara’da yürüme zorluğu çeken vatandaşlar ile ayağı kırık bir vatandaş, oy kullanacakları okula tekerlekli sandalye ile getirildi.

Tekerlekli sandalye ile oy kullanmaya geldiler

24 Haziran 2018 11:01


Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye genelinde oy verme işlemi saat 08.00’de başladı. Türk siyasi tarihinde ilk kez siyasi partilerin ittifak şeklinde sandıkta yarışacağı çifte seçimde bugün 56 milyon 342 bin 263 seçmen oy kullanacak. İlk defa seçmen olan 1 milyon 650 bin 171 genç de sandığa gidecek. Oy verme işlemi ise saat 17.00’de sona erecek.


Ankaralılar, demokratik haklarını kullanmak için sabahın erken saatlerinde yollara düştü. Yürümekte zorluk çeken vatandaşların tekerlekli sandalyeyle oylarını kullanacakları Çankaya İlkokuluna geldiği görüldü. Ayağı kırık bir vatandaş da oyunu kullanmak için okula geldi. Vatandaşlar, seçimin hayırlara vesile olmasını dilediklerini söylediler.




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