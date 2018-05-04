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04 Mayıs 2018 11:01

Teknoloji seviyesini, imalat sanayisi belirliyor

Ankara Sanayi Odası (ASO), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (TUİK) işbirliğiyle gerçekleştirilen istihdam teşvikleri bilgilendirme toplantısının ikincisi Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi’nde (OSTİM) gerçekleştirildi.

Teknoloji seviyesini, imalat sanayisi belirliyor

04 Mayıs 2018 11:01


OSTİM Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarılı, İŞKUR İl Müdürü Üzeyir Yıldırım, OSTİM Başkanı Orhan Aydın, İŞKUR ve SGK uzmanları ve çok sayıda firma temsilcisi katıldı.


Toplantının açılışında konuşan Başkanı Özdebir, 2017 yılında gerçekleştirilen ilk istihdam seferberliğinde önemli bir başarı elde ettiklerini belirterek, "İkinci istihdam seferberliği kapsamında çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleştirdiğimiz ilk toplantının ardından bugün OSTİM’deyiz. Tüm sanayi odaklarında toplantılar gerçekleştireceğiz" dedi.


Özdebir, Ankara Sanayi Odası ve Ankaralı sanayiciler olarak bu yıl daha büyük bir başarıyı hedeflediklerini de ifade etti. Konuşmasında istihdam desteklerinde imalat sanayisine pozitif ayrımcılık yapılmış olmasının son derece önemli olduğuna da dikkat çeken Özdebir, ülkelerdeki teknoloji seviyesinin imalat sanayisini belirlediğini vurguladı.


İŞKUR İl Müdürü Yıldırım, 2017 yılında ASO ile başarılı bir çalışma yaptıklarını ve bunun neticesinde Ankara’nın en yüksek istihdam artışı gerçekleştiren 3. kent olduğunu hatırlattı. Yeni teşvik sisteminde öncelikle işverenin taleplerine bakıldığına dikkat çeken Yıldırım, "İmalat ve bilişim sektörlerinin öncelik olarak belirlenmesi ülkenin geleceği açısından son derece önemli. Bu kampanya döneminin başarılı geçeceğine inanıyorum" diye konuştu.


Yıldırım, seferberliğe destek veren ASO Başkanı Nurettin Özdebir ve tüm sanayicilere teşekkür etti.


Açılış konuşmalarının ardından her iki kurumun uzmanları istihdam destekleri ve eğitim yardımları hakkında sunumlar yaparak firma temsilcilerinin sorularını yanıtladı.




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