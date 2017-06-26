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26 Haziran 2017 13:54

(Tekrar) CHP’den MHP’ye bayram ziyareti

CHP heyeti, MHP’ye bayram ziyaretinde bulundu.

(Tekrar) CHP’den MHP’ye bayram ziyareti

26 Haziran 2017 13:54


CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, CHP Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Suzan Şahin Dudu, CHP Gençlik Kolları MYK üyesi Kemal Güneri’den oluşan CHP heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla MHP Genel Merkezi’ne ziyarette bulundu. CHP heyetini, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MHP Ankara Milletvekili Mustafa Mit ve MHP MYK üyesi Sultan Gündüz karşıladı. Ziyarette gündem, başta FETÖ olmak üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başlatılan “Adalet Yürüyüşü” konuları oldu.


CHP Genel Sekreteri Sındır, “Adalet Yürüyüşü”nü sokak eylemi olarak görmenin doğru olmadığını belirterek, amacın Türkiye’de birlik ve beraberliği sürdürebilmek, öfke dilinden uzaklaşmak ve adalete, yargıya güvenmek olduğunu söyledi.


MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya ise, MHP’nin sokakta olmayacağını, sokağı tehlikeli bulduklarını ve sokak hareketlerinin kontrol edilemeyecek bir sonuca gitmesi açısından endişe duyduklarını ifade etti.




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