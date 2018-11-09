Temizlenmeyen bacalar kış aylarında karbonmonoksit zehirlenmelerine de davetiye çıkarıyor

Kış yavaş yavaş kendini hissettirirken en önemli ihtiyaçların başında ısınma gelmeye başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan önemli bir uyarı geldi.

Ankara İtfaiyesi, Başkentlilere, havalar iyice soğumadan bacalarını temizletmeleri uyarısında bulundu.

Baca tutuşmalarına dikkat

Kış aylarında meydana gelen baca tutuşmasının yangınlara yol açtığına dikkat çeken İtfaiye Daire Başkanı Uğur Olgun, bu yangınların daha çok lokanta, pastane, kafe gibi iş yerleri bulunan binalarda meydana geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

“Baca temizliği ihmale gelmez. Bacalarda zaman içinde biriken yağ atıkları, zift ve kurum, sobaların ya da ocakların yakılmasıyla tutuşarak alev alıp, baca yangınlarına neden olabiliyor. Önemsenmeyen ve basit gibi görünen bu tabakalar aslında baca içinde büyük tehlike oluşturuyor. Alttan tutuşan alev, baca boyunca yayılıp çatıya kadar ulaşıyor. Yani küçük bir alev büyük bir yangına yol açabiliyor.”

Karbonmonoksit zehirlenmesine davetiye çıkarıyor

Baca yangınlarının yanı sıra kış aylarında baca tıkanıklarından kaynaklanan karbonmonoksit zehirlenmelerinin meydana geldiğine dikkat çeken Olgun, şu uyarılarda bulundu:

“Yaz aylarında baca üzerine kuşlar yuva yapar. Bu yuvalardan düşen atıklar veya kuş ölüleri, ağaç dalları gibi çeşitli parçalar bacaya düşer. İçi çelik olmayan bacalarda da içerideki sıva, doğalgazın yoğuşması sonucu dökülüp bacayı tıkar. Bu gibi tıkanmalar sonucu atık gaz dışarıya atılamaz ve bu gazın ortama dolması yüzünden karbonmonoksit zehirlenmeleri olur, can kayıpları yaşanır. Bu nedenle bacalar ihmale gelmemeli ve hala temizletilmediyse en kısa zamanda temizletilmeli.”

Yılda en az bir kere temizletmek hayati öneme sahip

Baca yangınlarından korunmak için Sanayi bölgelerindeki işletmelerde 3 veya 6 ayda bir, konutlarda ise yılda en az bir kez bacaların temizletilmesi gerektiğini vurgulayan İtfaiye Daire Başkanı Uğur Olgun,“Vatandaşlarımız kendi yöntemleriyle bacalarını açmaya çalışmamalı. Yanlış bir hareket tehlikeli sonuçlar doğurabileceği gibibacayı tahrip ederek, tıkanmalara bile neden olabilir” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, baca temizliği yaptırmak isteyen vatandaşların başvurularını, Turgut Özal Bulvarı, No:9, Akköprü adresinde alıyor. 08.00-15.30 saatleri arasında açık olan vezneye ücret yatırması gereken vatandaşlar, baca temizliği konusunda “0312 341 41 60”numaralı telefondan da ayrıntılı bilgi alabilir.

Baca temizlik tarifeleri:

Soba - Kombi Bacası : 45 TL

Kazan Bacası Tekli : 90 TL

Kazan Bacası Çiftli : 190 TL

Sanayi ve Lokanta Bacası : 240 TL

Şömine Bacası : 90TL

Barbekü Bacası : 90 TL .