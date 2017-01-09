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09 Ocak 2017 13:36

Temizlik işçilerinden yoğun mesai

Temizlik işçilerinden yoğun mesai

09 Ocak 2017 13:36

Pursaklar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli sabahın erken saatinden gecenin geç saatine kadar büyük bir özveri ile çalışarak şehrin temizliğini sağlayıp, kaldırımların karını kürüyor.
Başkent’te hava sıcaklığının en düşük olduğu ilçelerden biri olan Pursaklar’da işçiler büyük bir fedakârlık ile gece gündüz mesai yapıyor. Her gün 08.00 ila 17.00 arasında Pursaklar genelindeki cadde, sokak ve kamu kurumlarının temizlik işlerini yürüten ekipler, günlük 2 bin 400 litre su ile binlerce kilometre alanın temizliğini yapıyor. Her seferinde 2 metreküp atık toplayan araçlar, günlük 35-40 kilometre alanda temizlik yaparak Pursaklar halkına temiz bir ilçe sunuyor. Böylece Pursaklar, Saray, Altınova ve Sirkeli olmak üzere geniş bir alandan sorumlu olan Pursaklar Belediyesi, hizmet kalitesini her geçen gün arttırıyor. Yer altı çöp konteynır sistemini de iyice yaygınlaştıran Temizlik İşleri Müdürlüğü, çöp konteynır sayısını her geçen ay arttırıyor. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yoğun kar yağışının görüldüğü Pursaklar’da kaldırım küreme işini de yapan işçiler vatandaşın rahatı ve ilçenin temizliği için üç vardiya halinde 7 gün 24 saat büyük bir özveriyle çalışıyor. Yetkililer yaptıkları açıklamada özellikle cadde üzerindeki işletme sahibi esnafın daha temiz bir ortamda ticaretini yapması, insanların da şehrin gelişimine yakışır güzellikteki temiz cadde ve sokaklarda yürümesini sağlamak için her gün yoğun mesai harcadıklarını belirtti.



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