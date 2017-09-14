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14 Eylül 2017 11:44

TEOG başarıları Ankara gezisi ile taçlandı

Mamak Belediyesi’nin kardeş şehri olan Van Çaldıran’dan gelen ve TEOG sınavında başarı elde ederek fen liselerine yerleşen 19 öğrencinin başarıları, Mamak Belediyesi ve Çaldıran Belediyesi iş birliğinde Ankara gezisi ile taçlandı.

TEOG başarıları Ankara gezisi ile taçlandı

14 Eylül 2017 11:44


10-13 Eylül tarihleri arasında 19 öğrenci, 3 öğretmenden oluşan 22 kişilik kafile, Ankara’nın tarihi ve turistik mekanları gezme şansı bulurken, öğrenciler ilk kez bindikleri uçakla ilk kez geldikleri Ankara’yı gezdi. Mamak Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ali Bozdağ rehberliğinde başlayan kültür gezisinde öğrenciler Anıtkabir, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Hacı Bayram Veli Cami, Ankapark, Kızılay Meydanı, Ulucanlar Ceza Evi, Ankara Kalesi, Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezi, Eski Meclisi, Mamak Çöplüğü Tesisi, Mavi Gölü ve Mehmet Akif Ersoy’un evini ziyaret etti.



Fotoğraflarla her anı ölümsüzleştirdiler


Bu tür gezilerin öğrenciler açısından önem arz ettiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Başkentimizde Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri bulunuyor. Dolayısı ile bu gezi öğrencilerimiz Ankara’nın tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmenin yanı sıra eğitim hayatlarındaki tercihlerini de olumlu yönde etkileyecektir” dedi. Bol bol fotoğraf çektiren öğrenciler her anı ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmedi.




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