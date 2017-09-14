TEOG başarıları Ankara gezisi ile taçlandı

10-13 Eylül tarihleri arasında 19 öğrenci, 3 öğretmenden oluşan 22 kişilik kafile, Ankara’nın tarihi ve turistik mekanları gezme şansı bulurken, öğrenciler ilk kez bindikleri uçakla ilk kez geldikleri Ankara’yı gezdi. Mamak Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ali Bozdağ rehberliğinde başlayan kültür gezisinde öğrenciler Anıtkabir, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Hacı Bayram Veli Cami, Ankapark, Kızılay Meydanı, Ulucanlar Ceza Evi, Ankara Kalesi, Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezi, Eski Meclisi, Mamak Çöplüğü Tesisi, Mavi Gölü ve Mehmet Akif Ersoy’un evini ziyaret etti.

Fotoğraflarla her anı ölümsüzleştirdiler

Bu tür gezilerin öğrenciler açısından önem arz ettiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Başkentimizde Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri bulunuyor. Dolayısı ile bu gezi öğrencilerimiz Ankara’nın tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmenin yanı sıra eğitim hayatlarındaki tercihlerini de olumlu yönde etkileyecektir” dedi. Bol bol fotoğraf çektiren öğrenciler her anı ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmedi.