Diğer
Kategoriler
08 Mayıs 2018 23:46

Terhisine 13 gün kala bıçaklanan asker defnedildi

Osmaniye’de, çarşı izni dönüşü uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Jandarma Er Nuh Tufan Öztürk’ün (21) naaşı, Ankara’nın Çubuk ilçesinde toprağa verildi.

Terhisine 13 gün kala bıçaklanan asker defnedildi

08 Mayıs 2018 23:46


Osmaniye’de, çarşı izni sonrası vatani görevini yaptığı birliğe dönmek için 3 arkadaşıyla dolmuş beklerken, ’omuz atma’ yüzünden çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Jandarma Er Nuh Tufan Öztürk’ün (21) cenazesi, memleketi Ankara’nın Çubuk ilçesinde defnedildi. Öztürk’ün Türk bayrağına sarılı tabutu, önce baba evinin önüne getirildi. Burada helallik alındıktan sonra cenaze ilçe merkezindeki Merkez Camii’ne götürüldü.


Cenaze törenine, Ankara Vali Yardımcısı ve Çubuk Kaymakam Vekili Fatih Ahmet Kurt, Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, STK temsilcileri, Öztürk’ün yakınları ve vatandaşlar katıldı. Öztürk’ün yakınları, cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze namazının ardından Öztürk’ün cenazesi, Paşa Mezarlığı’nda tekbirlerle ve gözyaşlarıyla toprağa verildi. Öztürk’ün tezkeresini almasına 13 gün kaldığı öğrenildi.



Ağabeyiyle aynı kaderi paylaştı


Nuh Tufan Öztürk’ün aynı ismi taşıyan ağabeyinin de 22 yıl önce Çubuk’ta kavgada bıçaklanarak öldürüldüğü öğrenildi. Ailenin Nuh Tufan Öztürk’ün ölümünün ardından dünyaya gelen çocuklarına da aynı ismi verdikleri ifade edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
18
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç