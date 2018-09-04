Termal sağlık ve kongre şehrinde çalışmalar sürüyor

Özellikle kongre ve termal sağlık açısından fakir olan başkentimizde önemli bir görev ve potansiyel üstlenecek" dedi.

Yerel yönetimler alanında yaptığı çalışmalarla yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası arenada da fark oluşturan Kahramankazan Belediyesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirilecek olan termal sağlık ve kongre kümelenmesi için çalışmalar sürüyor. Uluslararası standartlarda hizmet vermeyi hedefleyen termal sağlık ve kongre şehri için hazırlanan örnek proje tamamlanarak görücüye çıktı. Soğulcak Köyü’nden çıkan ve dünyanın en kaliteli termal kaynakları arasında gösterilen termal suyun kullanılacağı şehirde, öncelikli olarak şehit yakınları ve gazilerin rehabilitasyonunun yapılması sağlanacak. Kahramankazan’ı uluslararası arenada önemli bir sağlık ve kongre merkezi konumuna taşıyacak proje, ciddi anlamda istihdam potansiyeli sağlayacak. Yapım çalışmaları süren Ova Çayı Rekreasyon Alanı yakınında kurulması planlanan proje kapsamında oluşturulacak kümelenmede, büyük organizasyon ve toplantılara ev sahipliği yapabilecek kapasitede kongre merkezleri, yaşlı bakım merkezi, kondisyon merkezi, fizik tedavi merkezi, rehabilitasyon merkezi, hastane, geriatri merkezi, müstakil yaşam alanları, yöresel ürünler çarşısı, alışveriş merkezi, sosyal donatı, spor ve rekreasyon alanları gibi birçok yapı yer alacak. Proje kapsamında oluşturulacak merkezde, Soğulcak bölgesinden çıkarılan ve dünyanın en kaliteli termal su kaynakları arasında gösterilen termal su kullanılacak.

Önemli açık kapanacak

Termal merkezde öncelikli olarak şehit yakınları ve gazilerin rehabilitasyonunun sağlanması amaçlanıyor. Merkezden ayrıca isteyen vatandaşlar ve turistler de faydalanabilecek. Projenin yalnızca yurt içinden değil, yurt dışından da sağlık turizmi için gelecek turistler tarafından ilgi görmesi hedefleniyor. Proje ile başkent Ankara kongre turizmi açısından da önemli bir kapasiteye kavuşmuş olacak. Şehir merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta olan Kahramankazan böylece termal sağlık ve kongre merkezi açısından başkentin önemli bir açığını kapatacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bilgisi dahilinde yürütülen proje için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak ve beraberindeki heyet Kahramankazan’a gelerek incelemelerde bulunmuştu. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Solak ve beraberindeki ekiple birlikte projenin hayata geçirileceği alanı incelemişti. Fizibilite çalışmaları sonrasında yapılan değerlendirmeler kapsamında Afyon Kocatepe Üniversitesi’nce termal şehir için örnek proje tasarlanarak hazırlandı. Projenin önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacağı öğrenildi. Erdoğan’ın onay vermesinin ardından termal şehrin hayata geçirilmesi için çalışmalar başlayacak.

Uluslararası arenaya taşıyacak

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, termal sağlık kümelenmesi projesinin yalnızca Ankara ve Türkiye için değil uluslararası alanda öneme sahip bir merkez olacağını söyledi. Ertürk, önemli bir istihdam potansiyeli sağlayacak projenin ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını kaydetti. Ertürk, “Ankara’nın en hızlı gelişen dış ilçesi olan, Türkiye’de ise bu açıdan ilk sıralarda yer alan Kahramankazan uluslararası arenada önemli bir sağlık ve kongre merkezi haline gelecek. Özellikle kongre ve termal sağlık açısından fakir olan başkentimizde önemli bir görev ve potansiyel üstlenecek. Yalnızca aziz milletimizin değil aynı zamanda İslam aleminin ve mazlum milletlerin de umudu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da yakından takip ettiği proje ile son dönemde sağlık alanında önemli yatırımlara imza atan ülkemiz önemli bir sağlık merkezine daha kavuşmuş olacak" ifadelerini kullandı.