Termal turizm işletmelerinde iş başı eğitimi için proje

Ayşe Bezci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince hazırlanan bu yılın 95 bin 763 euro ile en yüksek bütçeli Erasmus+ K1 “Termal Turizm İşletmelerinde İş Başı Eğitimi” isimli projesi 2019 yılında uygulanacak. Proje ile katılımcı olmaya hak kazanacak 18 öğrenciye Almanya’nın termal turizm faaliyeti gösteren otellerinde 3 ay işbaşında eğitim imkanı sunulacak. Katılımcı öğrenciler; otel işletmelerinin servis, mutfak, kat hizmetleri, önbüro alanlarında staj yapacak. Öğrenciler, en az ikişer kişilik gruplar halinde otellere dağıtılacak. Refakatçi öğretmen ve yurt dışı ortak kurum eğitmenleri tarafından günlük olarak öğrenciler takip edilip, haftalık raporlar düzenlenecek.

Projeyle Avrupa boyutundaki hem sektörel hem de mesleki eğitimdeki yeni yöntem ve teknikleri uluslararası hareketlilik ve işbaşı eğitim ile öğrenme ve entegrasyon sağlama, edinilen yeterlilikleri belgeleme ve tanınırlığını sağlama, mesleki eğitim kalitesini artırma ve kalite güvencesi sağlama, dil yeterliliğini sağlama, Avrupalılaşma bilinci geliştirme, mezunların istihdam edilebilirliklerini artırma, kurum genelinde gelişim sağlayarak kurumsal kapasiteyi artırma hedefleniyor.