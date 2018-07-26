Terör mağduru öğrenciler Başkent’te

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının terör mağduru çocuklara yönelik düzenlediği ’Yazımda Kardeşlik Var’ projesine destek veren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’e gelen yaklaşık 300 öğrenciyi misafir ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen geziyle 15 Temmuz’da şanlı bir direnişe sahne olan Başkent’i karış karış gezen çocuklar, köklü tarihi ve zengin kültürüyle Ankara’yı tanıma imkanı buldu.

’Yazımda Kardeşlik Var’ projesi kapsamında Büyükşehir tarafından gerçekleştirilen geziler kapsamında; Anıtkabir, Külliye, MTA Tabiat Tarihi Müzesi, 11. Hava Ulaştırma Müzesi, Hacı Bayram Veli Camii ve Başkent’in rekreasyon alanlarını gezen çocuklar bol bol hatıra fotoğrafı da çekti. Yaz Kampı kapsamında bir ay boyunca Türkiye Diyanet Vakfının Ankara’daki yurtlarında kalacak olan çocuklar, büyükşehir belediyesinin en önemli sosyal projelerinden biri olan aile yaşam merkezlerindeki havuz, spor ve oyun alanlarında hoşça vakit geçirme fırsatı da yakalıyor.

Diyarbakır, Hakkari, Mardin ve Şırnak’tan gelen terör mağduru çocuklar, büyükşehir belediyesinin Altınpark ANFA Salonu’nda düzenlediği yemek programıyla Büyükşehir ve Diyanet İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri ile bir araya geldi.

Programa, Diyanet İşleri Genel Müdürlüğü Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Kurtoğlu, Ankara İl Müftüsü Vekili Fazlı Mutlu, ANFA Genel Müdürü Orhan Kaya, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı İhsan Yılmaz katıldı.

"En büyük gücümüz kardeşliğimiz"

Programda konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı, Başkan Tuna’nın selamını getirdiğini ifade etti. "Ankara, Türkiyemizin kalbi. Burası sizin de Başkentiniz. Sevgili genç kardeşlerim Ankara’ya hoş geldiniz" diyen Balcı, "En büyük gücümüz kardeşliğimiz, Rabbim birlik ve beraberliğimizi kardeşliğimizi daim eylesin inşallah" ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Genel Müdürlüğü Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak da çocuklara hitaben yaptığı konuşmada, "Bu topraklar üzerinde bize operasyon yapmaya çalışan düşman güçlere fırsat vermedik, vermeyeceğiz. Sizler milletimizin inşallah gelecek köprülerini inşa eden gönül doktorları, manevi mimarları olacaksınız" dedi.

Büyükşehir belediyesi yetkilileri yemeğin ardından çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Yaşları 13-15 arasında değişen terörün izlerini taşıyan yaklaşık 300 çocuk, ANFA’da gerçekleşen programının ardından Ankara’nın en büyük rekreasyon alanı olan Altınpark’ta eğlenceli bir gün geçirdi. Parkı trenle gezme fırsatı bulan çocuklar daha sonra Feza Gürsey Bilim Merkezi’nde giderek farklı bir deneyim yaşadı.