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10 Temmuz 2017 10:10

“Terör örgütlerinin mali kaynaklarını vergi müfettişleri inceliyor”

Vergi Müfettişleri Derneği Genel Başkanı Özgür Kubuş, terör örgütlerinin mali kaynaklarının vergi müfettişleri tarafından incelendiğini aktardı.

“Terör örgütlerinin mali kaynaklarını vergi müfettişleri inceliyor”

10 Temmuz 2017 10:10


Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın kuruluşunun 6’ncı yılı dolayısıyla genel başkan Özgür Kubuş imzasıyla Vergi Müfettişleri Derneği’nden yazılı bir açıklama yayımlandı. Vergi Müfettişleri Derneği Genel Başkanı Özgür Kubuş açıklamasında,“Terör örgütlerinin mali kaynaklarının kesilmesi, terörizmle mücadelede etkin bir yöntemdir. Vergi müfettişleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kurulan komisyonlara Başkanlık yapmakta, görevin niteliği gereği gizlilik gerektiren pek çok incelemeyi yürütmektedirler” ifadelerini kullandı.


Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “10 Temmuz 2011 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın üstün öngörü ve kararlılığı ile kurulan Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 6’ncı yılını doldurmuştur. Vergi Denetim Kurulu’nun kurulmasıyla eski, verimsiz ve dağınık yapılardan, çağımızın gereklerine uygun bir yapıya geçilmiştir. Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Vergi Denetim Kurulu 2011 yılından itibaren beşeri sermayesini 8 bin 500 nitelikli vergi müfettişine çıkarmış ve vergi denetimi yönünden Cumhuriyet tarihimizin en başarılı inceleme sonuçlarını elde etmiştir. Tecrübeli, genç ve dinamik vergi müfettişleri, vergi denetimi ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele konusunda etkin ve caydırıcı çalışmalar yapmaktadır”.


“Terör örgütlerinin mali kaynaklarını vergi müfettişleri inceliyor”


Terörle mücadelede vergi müfettişlerinin önemli görevlerde bulunduğunun altını çizen Kubuş, “Terör örgütlerinin mali kaynaklarının kesilmesi, terörizmle mücadelede etkin bir yöntemdir. Bu bağlamda vergi müfettişleri; FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kurulan komisyonlara Başkanlık yapmakta, görevin niteliği gereği gizlilik gerektiren pek çok incelemeyi yürütmektedirler” ifadelerine yer verdi.


“Zorunlu rotasyon motivasyonu düşürmektedir”


Vergi müfettişlerinin zorunlu rotasyon uygulamasından rahatsızlığını belirten Kubuş, “Kendilerine tevdi edilen görevleri layıkıyla yerine getiren vergi müfettişleri, Vergi Denetim Kurulu’nun 6. yılında halen kamuda zorunlu yer değiştirmeye tabi tek müfettiş ünvanına sahip olmaktan rahatsız olmaktadırlar. Zorunlu yer değiştirme, vergi müfettişlerinin moral ve motivasyonunu düşürmekte, gelecek planı yapmalarını güçlestirmektedir. Kamu hizmetinin etkin, verimli ve kesintisiz verilebilmesi açısından önümüzdeki günlerde zorunlu yer değiştirme konusunda düzenlemeler yapılacağı hususunda inancımız tamdır” açıklamasında bulundu.


Vergi müfettişleri olarak devletin bekası fedakarca çalışacaklarını ifade eden Kubuş, Vergi Denetim Kurulu’nun kurulmasına verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a müteşekkir olduklarını aktardı..




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