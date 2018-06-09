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09 Haziran 2018 14:43

Terör örgütü YPG’nin sözde batı cephesi komutanı patlamada öldü

Suriye’nin kuzeyindeki Ayn İsa’da 93.

Terör örgütü YPG’nin sözde batı cephesi komutanı patlamada öldü

09 Haziran 2018 14:43

Tugay girişinde meydana gelen patlamada 3’ü Kandil kadrosundan 8 terörist öldü, 11 terörist yaralandı.


Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Suriye’nin kuzeyinde yer alan Ayn İsa’da 93. Tugay girişinde gerçekleşen patlamada 3’ü Kandil kadrosundan 8 örgüt mensubu öldü, 11 örgüt mensubu yaralandı. Ölenlerden birinin YPG’nin sözde batı cephesi komutanı Şivan Feraşin isimli Kandil kökenli örgüt mensubu olduğu ve Res al Ayn’a sessiz sedasız gömüldüğü tespit edildi. Diğer Kandil’den olan 2 örgüt mensubunun cesetlerinin ise hala Ayn İsa’da hastane morgunda tutulduğu öğrenildi.




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