Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar İhlas Medya’ya konuştu

Kendine özgü bazı eksenler oluşmuş durumda, siyasi farklılıklar söz konusu olabilir ama burada milletin, Türkiye’nin geleceği ile ilgili vereceği çok önemli bir karar var" dedi.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, 24 Haziran seçimlerinde aday adayı olduğu MHP’den "Gazi Meclis’e bir gazi yakışır" sloganıyla yola çıktı. İhlas Medya’ya özel gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Ağar, 24 Haziran seçimlerinin, cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden biri olacağını belirtti. Seçimin tarihin kırıldığı bir döneme denk geldiğini ifade eden Ağar, "Şu an gerek Orta Doğu’da gerekse dünyada yaşanılan gelişmeler, bambaşka bir dünyanın oluşmasıyla ilgili erken evreleri belli etmiş durumda. Tam anlamıyla gücün, iradenin ve kararlılığın ortaya çıktığı sert bir dönem. Bu dönemde Türkiye’nin ortaya koyacağı seçim sadece Türkiye’nin geleceğine değil, dünyanın geleceğine de damgasını vuracak. Bu anlamda tercihler de çok önem taşıyor, bu seçim ülkenin ve milletin bekası adına mücadele edenlerle, müzakereyi tercih edenler arasında geçecek. Kendine özgü bazı eksenler oluşmuş durumda, siyasi farklılıklar söz konusu olabilir ama burada Türkiye’nin geleceği ile ilgili millet çok önemli bir karar verecek" şeklinde konuştu.

"İslam dünyası içerisinde ciddi anlamda bir çöküntü var"

ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması, ardından İsrail’in Gazze’de Filistinlilere yönelik saldırılarının artmasını değerlendiren Ağar, bu sorunların, coğrafyanın dizaynının gelmiş olduğu noktayı ispat ettiğini belirtti. İslam dünyasındaki parçalanmışlığın, ABD ve İsrail tarafından yapılan tehdit analizi ve risk değerlendirmesi sonucunda ortaya böyle bir tablo çıkardığını dile getiren Ağar, "ABD bu coğrafyada gelişen dizayn ile birlikte böyle bir etkiyi üretebileceğine gözü kesti ve İsrail ile beraber bunu yaptı. İslam dünyası içerisinde ciddi anlamda bir çöküntü var, başta mezhepsel ihtilaf olmak üzere, mezhepler içerisindeki kırılganlıklar, menfaatperestlikler, siyasi angajmanlar ve bir şekilde kendini kurtarmaya çalışmalar bu coğrafyada Müslüman’ın Müslümana düşman olmasına sebebiyet verdi. Müslümanlar birbirine cihat ilan etti ve birbirlerini doğradıkça kendilerini şehit ilan ettiler. Bunun değişmesi gerekiyor, burada gerçek anlamda bir liderliğe ihtiyaç var, bu liderliği de ortaya koyabilecek tek ülke var şu an, Türkiye Cumhuriyeti devleti. Bunu ümit ederim yapacağız. Gelecekle ilgili büyük bir sıkıntı var, buna engel olabilmek için Türk insanının doğru bir karar vermesi gerekiyor. Bu anlamda seçim çok büyük önem taşıyor" diye konuştu.