İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Terörist Yusuf Nazik adliyeye getirildi

Reyhanlı’daki bombalı terör saldırısının planlayıcısı terörist Yusuf Nazik, Ankara Adliyesine getirildi.

Reyhanlı'daki bombalı terör saldırısının planlayıcısı terörist Yusuf Nazik, Ankara Adliyesine getirildi.


Reyhanlı'da 53 vatandaşın ölümüyle sonuçlanan bombalı terör saldırısının planlayıcısı terörist Yusuf Nazik, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca Suriye'nin Lazkiye kentinde yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı. Aranan teröristler listesinde "mavi" kategoride yer alan Nazik, MİT'teki ön sorgusunun ardından ifadesi alınmak üzere 12 Eylül'de Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Nazik, Terörle Mücadele ekiplerince Ankara Adliyesine getirildi. Burada soruşturmayı yürüten savcıya ifade verecek olan Nazik'in tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edilmesi bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.