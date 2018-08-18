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18 Ağustos 2018 20:56

Terörle mücadele operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8’e yükseldi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari kırsalında devam eden operasyonlarda toplam 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Terörle mücadele operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8’e yükseldi

18 Ağustos 2018 20:56


TSK’dan yapılan açıklamada, bugün Hakkari ve Irak kuzeyindeki operasyonlarda Türk birliklerine saldırı hazırlığında bulunan 7 silahlı bölücü terör örgütü mensubunun hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. Açıklamada, bugün Hakkari kırsalında devam eden operasyonlarda 1 bölücü terör örgütü mensubu daha etkisiz hale getirildiği, böylece Hakkari ve sınır ötesinde bugün icra edilen operasyonlarla etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8 olduğu ifade edildi.


Operasyonlarda; 2 adet RPG-7 mühimmatı, 3 adet AK-47 piyade tüfeği ile çok miktarda mühimmat, 5 kilogram C-4 patlayıcı madde, 6 adet 60 milimetre havan mühimmatı, 3 adet el bombası, 3 adet EYP düzeneği, çok miktarda EYP yapımında kullanılan malzeme, 40 adet el bombası fünyesi, 3 adet telsiz, 1 bilgisayar ve çeşitli örgütsel doküman ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.




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