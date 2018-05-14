Terörle mücadelede yaralananların "Gazilik unvanı" talebi

"Gazilik unvanı" talebiyle İstanbul’dan yürüyüş başlatan TMSY üyesi bir grup, Ankara’ya vardı. Ankara’da Ulus Heykeli önünde toplanan grup, burada pankartlar açarak, gazilik unvanlarının verilmesini istedi. Grup adına açıklama yapan Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği Başkanı Atilla Polat, zorunlu askerlik görevlerini yaparken teröristlerle girdikleri silahlı çatışmada yaralandıklarını söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Sağlık Yönetmeliği mağduru olduklarını savunan Polat, yönetmeliğe göre yüzde 40’ın altındaki yaralanmaya gazilik unvanı verilmediğini kaydetti.

Polis, asker ve korucular dahil olmak üzere 19 bin kişinin bu yönetmeliğin mağduru olduğunu dile getiren Polat, "Bizler İstanbul’dan Ankara’ya yürüyüş başlatma kararı aldık ve Maltepe’den başlayıp Pendik çıkışına kadar yürüyüş yaptık. Ertesi gün İzmit’teydik. Bugün ise Ankara’dayız. Burada yürüyüşümüze son vereceğiz" diye konuştu.

Utanılacak bir şey yapmadıklarını vurgulayan Polat, "Vatan için vurulduk, yaralandık. Çocuklarımıza gazi olduğumuzu ispatlamak istiyoruz, öldüğümüzde ay yıldızlı bayrakla defnedilmek istiyoruz. Bunlar bizim hakkımız. Seçime kadar bu mağduriyet giderilsin ve bu insanlar gazi sayılsın" ifadelerini kullandı.