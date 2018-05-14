Diğer
Kategoriler
14 Mayıs 2018 15:44

Terörle mücadelede yaralananların "Gazilik unvanı" talebi

Başkent’te, Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği (TMSY) üyeleri, gazilik unvanlarının verilmesini istedi.

Terörle mücadelede yaralananların

14 Mayıs 2018 15:44


"Gazilik unvanı" talebiyle İstanbul’dan yürüyüş başlatan TMSY üyesi bir grup, Ankara’ya vardı. Ankara’da Ulus Heykeli önünde toplanan grup, burada pankartlar açarak, gazilik unvanlarının verilmesini istedi. Grup adına açıklama yapan Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği Başkanı Atilla Polat, zorunlu askerlik görevlerini yaparken teröristlerle girdikleri silahlı çatışmada yaralandıklarını söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Sağlık Yönetmeliği mağduru olduklarını savunan Polat, yönetmeliğe göre yüzde 40’ın altındaki yaralanmaya gazilik unvanı verilmediğini kaydetti.


Polis, asker ve korucular dahil olmak üzere 19 bin kişinin bu yönetmeliğin mağduru olduğunu dile getiren Polat, "Bizler İstanbul’dan Ankara’ya yürüyüş başlatma kararı aldık ve Maltepe’den başlayıp Pendik çıkışına kadar yürüyüş yaptık. Ertesi gün İzmit’teydik. Bugün ise Ankara’dayız. Burada yürüyüşümüze son vereceğiz" diye konuştu.


Utanılacak bir şey yapmadıklarını vurgulayan Polat, "Vatan için vurulduk, yaralandık. Çocuklarımıza gazi olduğumuzu ispatlamak istiyoruz, öldüğümüzde ay yıldızlı bayrakla defnedilmek istiyoruz. Bunlar bizim hakkımız. Seçime kadar bu mağduriyet giderilsin ve bu insanlar gazi sayılsın" ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
24
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç