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Ters yönden çıkan araç kazaya neden oldu

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde ters yönden çıkan araç kazaya neden oldu.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde ters yönden çıkan araç kazaya neden oldu.


Olay, öğle saatlerinde Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde gitmekte olan 34 JT 8132 plakalı araç ters yönden ana yola çıkan 06 AÜ 1745 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile 34 JT 8132 plakalı araç Konya Yolu alt geçit çalışmasının yapıldığı şantiye korkuluğuna girdi. Çarpma ile birlikte hava yastıkları açılan araçtan sürücü hafif şekilde yara aldı.

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