Sadece 6 ay ve 1 yıllık mevduat hesaplarındaki vergi indirimi sınırlı olarak etki eder" dedi.

Döviz hesaplarına gelen vergi artışı ile dövizin faiz gelirinden daha fazla vergi tahsil edilmesini öngördüğünü de anlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Döviz hesaplarına faiz oranı yıllık 0.50 ile 2 arasında. Yani döviz alanlar zaten bir faiz geliri elde etmiyor. Herkes dövizin kur artışından elde edecekleri gelire bakıyor. Dolayısıyla döviz faizinde vergi artışının döviz alımına hiçbir etkisi olmaz. Ya da çok çok sınırlı olur" diye konuştu.

Aynı şekilde TL’de 6 aylık vadede vergi indiriminin de etkisinin çok sınırlı olacağına işaret eden Bendevi Palandöken, "Yapılması gereken TL cinsinden vadeli tüm 1 ve 3 aylık hesaplarda dahil olmak üzere vergi alınmamalı. En önemli konulardan birisi ise özel bankalar vadesinden önce çekilen paralara kaldığı süre içerisinde faiz uygulaması yaparken bu uygulama devlet bankalarında yapılmamaktadır. Eğer devlet bankaları da özel bankaların uyguladığı bu sistemi uygularlarsa TL cinsinden vadeli hesaplarda istenen seviyeye ulaşılır. Çünkü bu kadar belirsizlik ortamında insanlar parasını çekmek zorunda kaldığında vade bozulup bir kuruş alamadıkları zaman yüksek miktarda kayıpları oluyor" ifadelerinde bulundu.