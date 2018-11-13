TESK Başkanı Palandöken: “1 kuruştan sonra 5 ve 10 kuruşlar da verilmiyor”

Özellikle AVM'ler başta olmak üzere büyük marketler ile zincir marketlerde ve mağazalarda 1 kuruştan sonra artık 5 kuruş ve 10 kuruşlar da para üstünden sayılmıyor. Oysa sadece bu yılın 10 ayında toplam 826 milyon 270 bin 500 adet madeni para basıldı. Nakit para üstü olarak verilmeyen bu madeni paralar nereye kayboldu sorusu akıllara geliyor" dedi.

Piyasaya 2009'dan bu yana 7 milyar 564 milyon 110 bin 562 adet madeni para tedavül edildiğine işaret eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “2005 yılında tekrar hayatımıza giren kuruşlar halen piyasada doğru şekilde kullanılamıyor. Öyle ki 1 kuruştan sonra artık 5 ve 10 kuruşlar da hiçe sayılarak nakit para üstü olarak verilmiyor. Oysa 2018 yılının 10 aylık döneminde toplam 826 milyon 270 bin 500 adet bozuk para piyasaya sürüldü. Bu paraların 32 milyon 716 bini 1 kuruş, 197 milyon 394 bini 5 kuruş, 140 milyon 360 bini 10 kuruş, 125 milyon 938 bini 25 kuruş, 101 milyon 167 bin 500'ü 50 kuruş ve 228 milyon 892 bini 1 TL olarak tedavüle girdi. Piyasadabu kadar bozuk para varken kasada vatandaşa para üstü verilmemesi haksız kazançtır. Bu paralar, vatandaşa para üstü vermeyen işletmelerin kasasına kar kalıyor” ifadelerini kullandı.

“Para üstü olarak bozuk para istemek ayıp değil”

Vatandaşın almadığı madeni para üstlerinin totalde büyük bir meblağa ulaşabildiğini, o yüzden para üstünün mutlaka istenmesi gerektiğini ifade eden Palandöken, şunları kaydetti:

“Nakit yerine kredi kartı ile alışveriş yapanlar para üstü konusunda daha karlı. Ancak bu sefer de vatandaşlarımız kartlara fazla yüklenip ay sonunda borçla uğraşıyor. Bu yüzden kaç kuruş olursa olsun vatandaşlarımız para üstünü istemeli. Halkımız arasında sanki 5-10 kuruş para üstünü istemek ayıp gibi yanlış bir algı var. Bu yanlış algı kırılmalı çünkü para üstü istemek ayıp değil haktır. Kur oynaklığı sebebiyle ekonomik dalgalanma yaşadığımız bu dönemde hiçbirimiz kuruşları beğenmeyecek kadar zengin değiliz. Üstelik 1 kuruşun dahi hesabını yapacak bir tasarruf devrindeyiz. Öte yandan alışveriş yaparken fiyatları iyi kontrol etmeli ve fatura almaktan vazgeçmemeliyiz. Ürünün raftaki fiyatı ile kasadaki fiyatının aynı olup olmadığına mutlaka bakmalıyız.”