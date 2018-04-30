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30 Nisan 2018 10:31

TESK Başkanı Palandöken: “1 Mayıs kutlamaları barışı ve kardeşliği güçlendirmeli”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkemiz işçi ve işveren dayanışması ile kalkınacak.

TESK Başkanı Palandöken: “1 Mayıs kutlamaları barışı ve kardeşliği güçlendirmeli”

30 Nisan 2018 10:31

1 Mayıs kutlamaları barışı ve kardeşliği güçlendirmeli” dedi.


TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 1 Mayıs kutlamaları ile ilgili mesaj yayımladı. Çalışanların hakkına ve emeğine saygı duymanın demokrasinin gelişmesinde çok önemli bir unsur olduğunu dile getiren Palandöken, “Çalışanlarımız, emekleri ve alın terleriyle ülkemizin kalkınmasında çok önemli bir yere sahiptir. Çalışma hayatının daha iyi seviyelere ulaşması ve iş verimliliğinin artması için işçi ve işveren dayanışmasına büyük önem veriyoruz. Ülkemiz, işçi ve işveren dayanışması ile kalkınacak ve milli hedeflerine ulaşacaktır” ifadelerini kullandı.



“1 Mayıs kutlamaları barışı ve kardeşliği güçlendirmeli”


Tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlayan Palandöken, “Emeğe ve çalışan haklarına saygı, demokrasi kültürünün vazgeçilmez bir unsurudur. Ekonominin gelişmesi, milli gelirimizin artması ve toplum olarak daha refah günlere ulaşmamızın yolu, çalışanlarımızın hakkını ve hukukunu gözetmekten geçer. Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, kayıt dışı istihdam ile mücadele edilmesi ve kadın istihdamının artırılması, işçi ve işveren kesimlerinin işbirliği ile mümkün olacaktır. Esnaf ve sanatkar teşkilatı adına tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyor, bu sene yapılacak 1 Mayıs kutlamalarının dayanışmayı artırarak barış ve kardeşliği güçlendirmeye vesile olmasını diliyorum” dedi.




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