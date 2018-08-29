TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi Zaferi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın şanlı bir destan olduğunu vurgulayan TESK Genel Başkanı Palandöken, "Milletimizin 30 Ağustos 1922’de bağımsızlık yolunda tek yürek olarak yazdığı destan unutulmayacaktır. Çünkü 30 Ağustos’ta yazılan destan milli birlik ve beraberliğin ispatıdır. Bu onurlu destanı yazmamıza sebep olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimize şükran ve minnet duygularımızı sunuyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yıldönümü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

"Tarihimiz milletimizin yazdığı şanlı destanlarla doludur”

Zafer Bayramı’nın milli birlik ve beraberliğimizin en güzel yansıması olduğunu belirten Palandöken, 30 Ağustos mesajında şunları söyledi:

"1922 yılı Ağustos ayının 26’sında başlayarak 30 Ağustos’ta Dumlupınar’da Mustafa Kemal Atatürk’ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi’ni bir kez daha gururla anıyoruz. Milletimiz tarih boyunca bağımsızlığı uğruna çok canlar feda etmiş, çok acı çekmiş fakat asla bu mücadeleden vazgeçmemiştir. Bu yüzdendir ki tarihimiz milletimizin yazdığı şanlı destanlarla doludur. 30 Ağustos Zaferi ise ulusumuzun yeniden dirilişi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurularak uluslararası alanda kabul görmesinin en önemli adımıdır. Bu vatanı korumak söz konusu olduğunda asla tereddüte düşmeyen halkımız, polisimiz, askerimiz olduğu sürece de dün olduğu gibi bugün de yarın da ilelebet vatanımız sağ olacaktır. Esnaf ve Sanatkarlar camiası adına, vatan, millet, bağımsızlık ve bayrak gibi değerlerimiz için canlarını feda eden ve bugün sahip olduğumuz imkanların temellerini atan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimize şükran ve minnet duygularımızı sunuyorum. Tüm halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum.”