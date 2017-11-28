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28 Kasım 2017 10:35

TESK Başkanı Palandöken: "Ahilik sandığı prim kesintileri 1 yıl ertelenmeli"

Esnaf Ahilik Sandığı prim kesintilerinin 1 yıl ertelenmesini isteyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf ve sanatkarlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primlerini ekonomideki dalgalanmalar nedeniyle yatırmakta güçlük çekiyor.

TESK Başkanı Palandöken:

28 Kasım 2017 10:35

Esnafın cebinden çıkacak Ahilik Fonu kesintilerinin bir yıl ertelenmesi uygun olacak" dedi.


Günümüz ekonomik koşullarında esnafın prim ödemekte zorlandığını dile getiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İflas eden ya da iş yeri kapanan esnafımıza kolaylık sağlayacak olan Esnaf Ahilik Fonu, 1 Ocak 2018’den itibaren yürürlüğe girecek. TESK olarak bu uygulamanın hayata geçirilmesi için çalışmalara katılıp destek verdik. Esnaf Ahilik Sandığı kuruldu. Ekonomide yaşanan olumsuzluklar nedeniyle esnaf ve sanatkarların çoğunluğu sosyal güvenlik primini ödemekte sıkıntı yaşamaktadır. Buna bir de Ahilik fonu eklenirse esnaf daha fazla sıkıntıya düşer. Son zamanlarda gittikçe artan haksız rekabet uygulamaları, bankaların esnafa kredi verirken uyguladığı prosedürler esnafımızı zora sokmaktadır. Her ay yatırılması gereken SGK Prim borcunu bile ödemekte güçlük çeken esnafımıza Ahilik Fonu ödemelerinde 1 yıl erteleme kolaylığı mutlaka sağlanmalı" şeklinde konuştu.



"Esnaf dayanışması artacak"


900 yıllık Ahilik geleneğinin devamı için sandığın önemli olduğuna da vurgu yapan Palandöken, "Bu uygulama, esnafın zor zamanındaki dayanışması için oldukça önemli ve etkili olacak. Neticede herkesin işi ters gidebilir ve herkes dükkanını kapatma tehlikesi ile karşı karşıya kalabilir. Bu tür durumlarda esnafın yardımına sadece eşi dostu değil Ahilik Sandığı koşacak. İflas eden esnafın ve ailesinin mağdur olmaması açısından çok önemli bir uygulama olacak. İşi kötü giden esnaf, biraz hamle yapmak için bankaya başvurduğunda hiç kimse esnafa kredi vermiyor. Bankadan kredi alabilmeniz için hiç kimseye borcunuzun olmaması gerekiyor. SGK borcunuz, vergi borunuz, kredi kartı borcunuz olmayacak. Üstelik bir de devlet memuru kefiliniz olacak. Böyle bir durumdaki esnafın krediye zaten ihtiyacı olmaz. Önemli olan, esnafın zor zamanında yanında olmak. Bu konuda Esnaf Ahilik Sandığı büyük bir dayanışma sağlayacak" ifadelerini kullandı.




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