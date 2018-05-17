TESK Genel Başkanı Palandöken, akaryakıta yapılan zamlara hükümetin almış olduğu yeni önlem ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bugünden itibaren döviz kuruna ve uluslararası petrol fiyatlarına bağlı olarak yurt içinde akaryakıt fiyatlarındaki artışın son bulduğunu belirten Palandöken, “TESK olarak uzun zamandır enflasyonun düşmesi için akaryakıt fiyatlarının sabitlenmesi gerektiğini ifade ediyorduk. Bu talebimiz bugün itibariyle Bakanlar Kurulu tarafından kabul görerek Resmi Gazetede yayımlandı. Bundan sonra dış etkenler yüzünden benzin ve motorin fiyatlarında artış olmayacak” ifadelerini kullandı.

“Türk ekonomisi daha güçlü olacak”

Akaryakıt fiyatlarında istikrarın sağlanmasının ülke ekonomisi için çok önemli olduğunu vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Dalgalı kur sisteminde döviz kurlarındaki artışa müdahale etmek çok kolay değil. Uluslararası petrol fiyatları da OPEC’in üretim kararları ve petrol stoklarına bağlı olarak bizim kontrolümüzün dışında gelişiyor. Bu durumda akaryakıt fiyatlarını kontrol altında tutmanın tek yolu olarak geriye vergiler kalıyor. Uzun zamandır ‘benzin ve motorine gelen zam kadar bu ürünlerin ÖTV’sinde indirim yapılırsa akaryakıt fiyatları sabit kalacaktır. Bu da fiyat istikrarını sağlamada çok önemli olacaktır’ diyorduk. Bakanlar Kurulu bu talebimizi haklı ve yerinde gördü ki bugün itibariyle fiyat istikrarını sağlayan vergi düzenlemesi Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. İnanıyoruz ki Türkiye ekonomisi bu düzenlemeden son derece olumlu etkilenecek. Bu da uluslararası ekonomin kimyasını bozacaktır. Türk ekonomisi daha güçlü olacaktır ” şeklinde konuştu.

“Ulaştırmadan kaynaklı zamlar piyasalara olumlu yansıyacak”

Son yıllarda enflasyon oranlarındaki artışta en büyük payın çoğunlukla ulaştırma sektöründeki fiyat artışından kaynaklandığının altını çizen Palandöken, “Herkes biliyor ki, benzin ve motorine zam geldiği zaman soframıza giren domatesten, giydiğimiz gömleğe kadar her şeyin fiyatı artıyor. Ulaşım kaynaklı fiyat artışının önüne geçilmesi için de benzin ve motorin fiyatlarının stabilize edilmesi gerekiyordu. Şimdi bu yapıldı. Belki kısa vadede enflasyonda hızlı bir düşüş göremeyebiliriz ama orta ve uzun vadede bu düzenlemenin etkisi mutlaka kendini gösterecek ve akaryakıt fiyatları stabil oldukça mal ve hizmet fiyatlarındaki artış da minimumda kalacak. Bu da faizlerin düşmesine ve yatırımın artmasına zemin hazırlayacak. Sonuçta esnaf, çiftçi, sanayici, vatandaş, kısacası Türkiye kazanacak” diye konuştu.