Dünyanın hiçbir yerinde tatili olmayan AVM yok" dedi.

TESK Genel Başkanı Palandöken, yaklaşan Kurban Bayramı ile ilgili açıklamalarda bulundu. AVM’lerde çalışanların da bayramda dinlenme hakkı olduğunu belirten Palandöken, "On binlerce AVM çalışanı, Kurban Bayramı’nın ilk gününü ailesiyle ve sevdikleriyle geçirmek için verilen tatil kararının hayata geçirilmesini bekliyor. Daha önce 3 valilik tarafından alınan kararla Kurban Bayramı’nın ilk günü Ankara, Antalya ve Konya’daki AVM’lerin tatil edilmesi netleştirilmeli. Yılın 365 günü açık olan AVM’ler en azından dini bayramların ilk günü ve 1 Ocak tarihlerinde kapalı olursa personel de dinlenmiş olur" ifadelerini kullandı.

"Bayramın ilk gününü herkes sevdikleriyle geçirmeli"

Bayramın ilk gününü herkesin sevdikleriyle geçirebilmesi için AVM’lerin tatil kararının bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Palandöken, "Ekmek parası için tüm yıl boyunca vardiyalı olarak çalışan AVM personeli Kurban Bayramı’nın ilk gününü dinlenmek ve ailesiyle vakit geçirmek için gün sayıyor. Bu yüzden Kurban Bayramı’nın ilk günü Ankara, Antalya ve Konya’daki AVM’lerin tatil edilmesi diğer illere örnek olmalı. Bu kararı örnek alan ve uygulamaya koymak isteyen diğer valilikler de Kurban Bayramına sayılı günler kala gerekli planlamayı yapmalı. Yurt genelindeki tüm valilikler, 3 valiliğin AVM’lere yönelik tatil kararını örnek alarak uygulamaya koymakta geç kalmamalı" dedi.

"AVM tatili personele nefes aldırır"

AVM’lerin dini bayramların ilk günü ve 1 Ocak tarihlerinde kapalı olmasının hem esnaf ve sanatkar adına hem de AVM personeli adına sevindirici olduğunu dile getiren Palandöken, şunları kaydetti:

"Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir AVM uygulaması yok. Hem hafta içi hem de hafta sonu gün boyu açık olan AVM’lerde personeller dinlenme hakkını kullanamıyor. Buralarda çalışan insanların bir sosyal hayatı olduğu ne yazık ki görmezden geliniyor. AVM’lerin tatil kararı bu bayramda tüm yurt genelinde hayata geçirilirse ekmek parası için vardiyalı olarak çalışan personeller de artık bayramın ilk günü aileleriyle birlikte vakit geçirebilecekler. Bayramda AVM’lerin kapalı olup olmadığı konusu yetkili makamlar tarafından denetlenmelidir."