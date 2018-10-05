TESK Başkanı Palandöken: "Bankalar artık kar yerine fedakarlık etsin"

Ne esnaf ne de vatandaş bu durumdan hoşnut. Faizlerin düşmesi, ekonomik dalgalanmadan olumlu çıkabilmemiz için en önemli adım. Bankalar artık en azından şu dönemde fedakarlık yapmalı” dedi.

Bankaların faiz gelirlerini ilk 8 ayda geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 41,6 artırdıklarını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ekonomik dalgalanmadan olumlu etkilenen belki de tek sektör bankalar. Bir başka ifadeyle ekonomideki dalgalanma bankaların işine yaramış görünüyor. Öyle ki bu yıl Ocak ile Ağustos döneminde elde ettikleri faiz gelirleri geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 41,6 artarak 156,6 milyar liradan 221,8 milyar liraya çıktı. Yüksek kredi faizleri, esnaf ve sanayiciden bedelli askerlik yapmak isteyen yarım milyon gence kadar tüm kesimleri zora sokuyor. Bankaların bu ekonomik dalgalanmada artık kar yerine fedaksrlık etmeleri gerekiyor. Aksi halde reel sektörü vuran dalgalanma dönüp dolaşıp mutlaka finans sektörüne de yansıyacaktır. Dolayısıyla bankalar, vatandaşı, ekonomiyi ve ülkemizi düşünerek bu yüksek faizleri mutlaka düşürmeliler” dedi.

Nakit ödeme zorluğu yaşayan esnaf ve vatandaşların harcamalarında kredi ve banka kartlarına yüklenmek zorunda kaldıklarına değinen Palandöken, “Banka faizlerinin çok yüksek olması, vatandaşı bir borcu kapatmak için diğer bankaya borçlanmaya zorluyor. Bu yüksek faiz oranları mutlaka düşmeli ancak, vatandaş da kartlara yüklenmekten vazgeçmeli. Bu yılın ilk 6 ayında toplam kredi kartı sayısı 64 milyon 829 bin 970, toplam banka kartı sayısı ise 136 milyon 408 bin 538 olarak kayıtlara geçti. Bu yüksek kart sayıları, kartlara ne kadar düşkün olduğumuzu gösteriyor” ifadelerini kullandı.