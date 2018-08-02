TESK Başkanı Palandöken: “Bedelli için kredi faizleri düşük tutulmalı”

Fakat bunun için kredi çekmek isteyenlere bankalar düşük faizli kredi vermeli” dedi.

Kredi faiz oranlarının bu dönemde oldukça yüksek olduğuna dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bedelli askerlik uygulaması hem esnafın eleman kaybı yaşamasını bitirecek hem de askere giderek işini kaybedecek gençlere ümit olacak. En önemlisi işini kuran gençlerin işini kapatmaması için bu gençlere düşük faizli bedelli kredisi verilmeli. Bu uygulama ile iş dünyası için de büyük bir rahatlama sağlanacak. İşe erkenden girip mesleği öğrenmişken 6 ay-1 senelik bir uzaklaşma hem sektörleri sıkıntıya sokuyor hem de çalışan için mesleği unutmaya ve işten çıkmaya neden oluyordu. Bedelli uygulaması ile bu ayrılık 21 günle sınırlı olacak” ifadelerini kullandı.

“Bedelliye indirimli kredi verilmeli”

15 bin TL’lik bedelli askerlik parasını çoğu gencin ödeme gücü olmadığı için bu gençlerin bankalardan kredi kullanmak zorunda kalacağını aktaran Palandöken, şunları kaydetti:

“Bunun için de bankalara görev düşüyor. Kredi faizlerinde 1,70’ten başlayan oran düşürülmeli. Çünkü 15 bin TL, 12 ay vadede 18 bin liraya, 24 ay vadede 21 bin liraya, 36 ay vadede 24 bin liraya, 48 ay vadede ise 27 bin liraya yükseliyor. Yani 4 yılda ödemek isteyen neredeyse kullandığı kredinin iki katını ödüyor. Bedelli askerlik kredisi diğer kredilerle bir tutulmamalı. Çünkü bu vatani görev yerine geçen bir bedel. Bu yüzden mutlaka ayrıcalık sağlanmalı, faizler düşürülmeli. Binlerce gencimiz, vatandaşımız için bu ayrıcalık çok görülmemeli."