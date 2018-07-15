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15 Temmuz 2018 10:54

TESK Başkanı Palandöken: “Dövizle alışveriş ve iş yeri kiralamaktan kaçının”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Dövizle alışveriş ve iş yeri kiralamaktan kaçının” dedi.

TESK Başkanı Palandöken: “Dövizle alışveriş ve iş yeri kiralamaktan kaçının”

15 Temmuz 2018 10:54


TESK Başkanı Palandöken, döviz ile yapılan yatırımlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ticaret savaşlarının olduğu bir dönemde döviz kurlarındaki dalgalanmaların tüm kesimleri etkilediğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Döviz kurlarında bu kadar hızlı iniş çıkışların yaşandığı bir dönemde vatandaşlarımız dövizle alışveriş yapmaktan kaçınmalı. Yurt içinde yapılan tüm sözleşmeler ve kira ödemeleri TL ile güncellenerek milli paranın değeri korunmalı. Paramızın değer kaybetmemesi için vatandaşlarımız yatırımlarını dövizle değil TL ile yapmalı" ifadelerini kullandı.



“Kira sözleşmelerinde dövizden vazgeçilip TL’ye dönülmeli”


Milli paramız Türk Lirasının değerini korumak adına ülke içindeki tüm ticari işlemlerde TL’nin kullanılması için çağrıda bulunan Palandöken, “Son günlerde ABD ile Çin arasında yaşanan ticari savaşlar, döviz kurlarında dalgalanmalara sebep oldu. Dolar ve Euro’daki ani iniş çıkışlar piyasaları olumsuz etkiliyor. Özellikle kirasını döviz üzerinden ödeyen işletmeler ve iş yeri sahipleri zor duruma düşmektedir. Dövizdeki yükseliş esnafın maliyetini artırırken iş yeri kiraları da dövize bağlı olarak yükselince çok sayıda kişi mağdur oldu. Bu yüzden dövizle yapılan tüm kira sözleşmeleri TL cinsine çevrilerek güncellenmeli. Aksi takdirde hem kira ödeyen esnaf paranın altından kalkamaz hem de mal sahibi parasını zamanında alamaz. Her iki tarafın da kazançlı çıkması için kesinlikle dövizden vazgeçip TL’ye dönülmelidir” şeklinde konuştu.



“Yüksek kiralar cadde mağazacılığını bitiriyor”


Özellikle dolara bağlı yüksek kiralar yüzünden çok sayıda dükkanın boş kaldığını ve cadde mağazacılığın bitme noktasına geldiğini kaydeden Palandöken, “Şehrin kültüründe yer edinen ve yıllardır faaliyet gösteren lokantalar, pastaneler, giyim mağazaları yüksek kiralar yüzünden bir bir kapanıyor. Dükkanının ışığıyla adeta sokak lambası gibi caddeleri aydınlatan iş yerleri kapandığında sokaklar karanlığa bürünür. Vatandaşın güven içinde evine gittiği yollar aydınlansın ve dükkanlar boş kalmasın diye mülk sahipleri kira sözleşmelerini kesinlikle TL cinsinden ve daha uyguna yapmalı. Mülk sahipleri kiraları değerinin üzerinde artırmamalıdır. Çünkü dükkanın boş kalması, mülkün değerini düşürdüğü için mülk sahibi açısından da zararlı bir durum. Hem TL’nin değer kazanması hem de cadde mağazacılığının yaşaması için kira sözleşmeleri TL cinsinden olmalı” diye konuştu.




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