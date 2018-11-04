TESK Başkanı Palandöken: "Dünya mirasımız Göbeklitaepe ve Türk mutfağının lezzetlerini Brüksel'de tanıtacağız”

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TESK, KOSGEB, TOBB ve TÜBİTAK ortaklığında Brüksel'de kurulan TuR&Bo Ofisi'nin 2018 yılı faaliyeti kapsamında Göbeklitepe ve Türk mutfağını tanıtacaklarını söyledi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, AB'de 2018 yılının Kültürel Miras Yılı ilan edilmesi münasebetiyle köklü bir tarihe sahip Anadolu'nun en önemli kültürel miras yapılarından olan ve bu yıl Haziran ayında UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne aldığı Göbeklitepe'nin tüm insanlık için önemine değinerek, "Ortak köklerimizi tanımak ve anlamak bizi birbirimize yakınlaştırır. Büyük bir tarihi öneme sahip, dünyada bilinen tüm eski yapılar arasında 12 bin yıllık tarihi ile Göbeklitepe, en eski tapınma merkezi olmasının da ötesinde her geçen gün yeni buluntularla tüm insanlığın ortak tarihine ışık tutuyor. Buğdayın ilk kez kültüre alındığı Karacadağ'ın yanı başındaki Göbeklitepe'den anlıyoruz ki, bugün ekmek yiyorsak bunu Anadolu'nun bereketli topraklarına borçluyuz" dedi.

AB'de Kültürel Miras Yılı kapsamında özellikle arkeolojik bölgelerin yanı sıra müzik, dans ve gastronominin de kültürel miras değerleri içinde değerlendirildiğini belirten Palandöken, "Yaşadığımız topraklar pek çok medeniyete ev sahipliği yaptı. Bu topraklarda kültürler buluştu, harmanlandı, tarihin süzgecinden geçerek günümüze uzandı. Bu bizim en büyük zenginliğimizdir. İbn-i Haldun 'Coğrafya kaderdir' demiştir. Bizler çok şanslı bir coğrafyanın sahibiyiz. Havasıyla, suyuyla, taşıyla toprağıyla canımızı feda etmeye hazır olduğumuz cennet vatanımızın hiç kuşkusuz derin ve köklü bir tarihi ve kültürü var. İşte bu köklü geçmişimizi tanıtmak üzere Brüksel'e çıkartma yapıyoruz" diye konuştu.

"AB'nin kalbinde Anadolu'nun yemeklerini tanıtacağız"

Türk şeflerle AB'nin kalbine gittiklerini belirten Palandöken, "Göbeklitepe kazı çalışmalarının sorumlusu Alman Arkeolog Lee Clare de AB Parlamentosunda yapacağımız Göbeklitepe oturumuyla bizlerle olacak ve geçmiş yıllarda kaybettiğimiz Klaus Schmidt ile yaptıkları çalışmalardan günümüze kadar Göbeklitepe'yi anlatacak. Ülkemizin gururu olan Türk şeflerimizin Göbeklitepe'den ilham alan menüleriyle Türk mutfağını tanıtacağız. Etkinlik kapsamında aynı zamanda TuR&Bo merkezinde Göbeklitepe, Çatalhöyük, Aslantepe, Selçuklu, Osmanlı ve modern Türk mutfağından örneklerle ve et şovlarıyla katılımcılara Türk gastronomisini ‘En Büyük Sofra Anadolu' temasıyla paylaşılacak" dedi.

TuR&Bo 2018 Kültürel Miras Yılı 'Göbeklitepe: Kültürlerin buluştuğu topraklar; tarihten gastronomiye' etkinliği 6 Kasım 2018 akşamında yapılacak gala yemeğiyle başlayacak, 7 Kasım 2018'de AB Parlamentosunda gerçekleştirilecek Göbeklitepe oturumunun ardından, TuR&Bo ofisindeki yemek şovlarının ardından sona erecek.

6 Kasım 2018 Saat 19.00 Chateau De La Hulpe

7 Kasım 2018 Saat 09.00-12.00 AB parlamentosu

7 Kasım 2018 Saat 13.00-18.00 TuR&Bo Binası