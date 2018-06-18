Uzun yıllar çalışıp prim gün sayısını dolduran ve emekliliğine çok kısa bir süre kalan esnafımızın yaşı beklemeden emekli olabilmesinin önü açılmalı" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından uygulamaya geçecek yeni sistemle emeklilerin sorunlarının bir an önce çözülmesi gerektiğine işaret eden Uzun yıllar çalışıp prim gün sayısını dolduran ve emekliliğine çok kısa bir süre kalan esnafımızın yaşı beklemeden emekli olabilmesinin önü açılmalı. Öte yandan emekli esnaf ve sanatkarımızın aylıkları mutlaka asgari ücretin üzerine çıkarılmalı ve emeklilik için gereken prim gün sayıları SSK’lı çalışanlarla eşit olmalı” dedi.

Emekliliğine kısa bir süre kalan ve prim gününü doldurmasına rağmen yaş engeline takılan esnaf için emeklilik hakkı isteyen Palandöken, “Çok sayıda esnaf ve sanatkarımız, emeklilik için gereken tüm koşulları sağlamasına rağmen yaş engeli yüzünden emekli olamadı. Özellikle emekliliğine bir iki yıl kalmış olan esnaf ve sanatkarımıza emeklilik yolu açılmalı. Prim gün sayısını ve sigortalılık süresini dolduran vatandaşlarımızın yaş engeline takılmadan emekli olabilmesi için yeni bir düzenleme yapılmalı. Esnafımızın emekli olması için gereken 9 bin prim gün sayısı SSK’lı çalışanlarda olduğu gibi 7 bin 200’e indirilmeli. Toplumda en çok çalışan kesim olan Bağ-kur’lu esnaf ve sanatkarımızın emekli aylıkları çok düşük. Günümüz koşullarında Bağ-kur emeklilerinin aldığı maaş açlık sınırının altında kalıyor. Esnaf ve sanatkarımızın açlık sınırının altında kalan emekli aylıklarına acilen bir düzenleme yapılması gerek. Ayrıca ayaktan tedavilerde geçici iş göremezlik ödeneği alamayan esnafa tedavi süresindeki geçimi için ‘rapor ücreti’ hakkı verilmelidir” ifadelerinde bulundu.

Öte yandan 2000 öncesi esnaf ve sanatkar için son kez geriye dönük borçlanma hakkı isteyen Palandöken şunları kaydetti, “4 Ekim 2000 tarihinden önce Oda ve vergi kaydı ile esnaf olarak işyeri bulunan ancak Bağ-kur kaydı bulunmayan çok sayıda esnafın mağduriyeti sürüyor. Emeklilik yaşı gelen esnafa Oda ve vergi kaydı dikkate alınarak geriye dönük son kez borçlanma imkanı sağlanmalı. Esnaf ve sanatkarımız bu konuda hükumetten gelecek müjdeli haberi bekliyor. Esnafımızın emeklilikten kaynaklı sorunları çözüme kavuşmalı" diye kaydetti.