TESK Başkanı Palandöken: “Esnaf dondurma satışlarından memnun”

Birçok tatlı ve gıdadan daha sağlıklı ve hafif olan dondurma yazın da kışın da tüketilmeli. Vatandaşlarımız özellikle pastaneci esnafıyla kaliteli ve güzel dondurmaya ulaşabilir” dedi.

Dondurma tüketiminde Avrupa ve dünya sıralamasını yakalamamız gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Palandöken, “Dondurmayı seven bir millet olarak dondurma tüketimi sıralamasında Avrupa ve dünyayı yakalamamız gerekiyor. Yaz aylarında daha çok tüketiyoruz fakat kışın da çok sık olmamak kaydıyla tüketilmesi gerekli. Ülkemizde dondurma tüketimi her yıl artsa da kişi başı tüketimde hala gerideyiz. ABD’de yıllık kişi başı dondurma tüketimi 30 litreyi aşarken, Avrupa’da ise 13 litreye ulaşıyor. Biz ise 7-8 litre arasında tüketiyoruz. Dondurma üretimimiz ise geçtiğimiz yıl 400 bin ton civarında iken bunun yüzde 95’in üzerinde miktarı iç piyasada tüketiliyor. Bu tüketimin de yüzde 80’ini gençler oluşturuyor. Dondurmayı en çok 6 - 25 yaş arası nüfus tüketiyor fakat her yaşta herkes gönül rahatlığıyla yemeli” ifadelerini kullandı.

Dondurma satışlarının yazın tavan yapmasıyla esnafın da yüzünün güldüğünü belirten Palandöken, şunları kaydetti:

“Dondurma satan esnaf yazın satışlardan memnun. Dondurma sütten elde edilen bir tatlı çeşidi olması nedeniyle protein oranı da yüksek. İçinde B vitamini, kalsiyum, fosfor, magnezyum ve potasyum gibi bir çok kaynak içeriyor. Bu yüzden yazın da kışın da bir çok tatlıdan daha faydalı ve zararsız. Vatandaşlarımız dondurmayı rahatlıkla pastaneci esnafından alarak hem kendisi yemeli hem çocuklarına yedirmeli. Çocukların hem kaslarının düzenli çalışması için hem de vitamin olması nedeniyle daha çok tüketmeliyiz. Şerbetli tatlılardan vazgeçemeyen vatandaşlarımız kalori almak istemiyorlarsa pastaneci esnafımızdan kaliteli ve sağlıklı dondurmaya ulaşabilirler."