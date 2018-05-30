TESK Başkanı Palandöken: “Esnaf kuruluşları da belge verebilecek”

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile ulaştırma sektöründe TESK ve bağlı meslek kuruluşların bazı yetkilerinin yeniden kazandırılması konusundaki düzenlemeyi memnuniyetle karşılayan TESK Genel Başkanı Palandöken, “Karayolu Taşıma Kanununun, yetki devrine ilişkin maddesinde, Ulaştırma Bakanlığı’nın Konfederasyonumuza ve bağlı Federasyon, Birlik ve Odalara bazı yetkilerini protokol ile devretmesine imkan tanınmıştı. Ancak, bu kanuna bağlı olarak çıkarılan yönetmelikte, Konfederasyonumuza ve bağlı federasyon, birlik ve odalara verilen bu yetki elimizden hukuka aykırı olarak alınmıştı. Yeni yapılan değişiklik ile alınan bu hakların geri verilmesi tüm camiamızı sevindirmiştir” ifadelerini kullandı.