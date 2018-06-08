Diğer
Kategoriler
08 Haziran 2018 18:00

TESK Başkanı Palandöken güven tazeledi

Türkiye Bakkallar ve Bayiiler Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu’nun 26.

TESK Başkanı Palandöken güven tazeledi

08 Haziran 2018 18:00

Olağan Kongresi Anadolu Otel’de yapıldı. Seçimlere tek aday olarak katılan mevcut başkan Bendevi Palandöken yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.


Anadolu Otel’de gerçekleştirilen 26. Olağan Kongresi’nde mevcut kayıtlı 1103 delegeden seçime katılan 620 delegenin 586’sının oyunu alan Bendevi Palandöken yeniden başkan seçildi.


Yeniden Türkiye Bakkallar ve Bayiiler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu başkanlığına seçilen Bendevi Palandöken’in yeni yönetim kurulu; Mehmet Rifat Ayyıldız, Muhammet Sabit Teksöz, Emin Bağcı, Süleyman Yaşagör, Vakkas Katırlı, Eşref Tombak, Ali Ufuk Dravor, Mehmet Ali Bapbacı, Orhan Batur, Namık Polater, Zahide Doğan ve Erol Demirci’den oluştu. Denetim kurulu üyeleri ise Ümit Çörüş, Engin Kandemir ve Velittin Yenialp oldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç