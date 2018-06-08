TESK Başkanı Palandöken güven tazeledi

Olağan Kongresi Anadolu Otel’de yapıldı. Seçimlere tek aday olarak katılan mevcut başkan Bendevi Palandöken yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Anadolu Otel’de gerçekleştirilen 26. Olağan Kongresi’nde mevcut kayıtlı 1103 delegeden seçime katılan 620 delegenin 586’sının oyunu alan Bendevi Palandöken yeniden başkan seçildi.

Yeniden Türkiye Bakkallar ve Bayiiler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu başkanlığına seçilen Bendevi Palandöken’in yeni yönetim kurulu; Mehmet Rifat Ayyıldız, Muhammet Sabit Teksöz, Emin Bağcı, Süleyman Yaşagör, Vakkas Katırlı, Eşref Tombak, Ali Ufuk Dravor, Mehmet Ali Bapbacı, Orhan Batur, Namık Polater, Zahide Doğan ve Erol Demirci’den oluştu. Denetim kurulu üyeleri ise Ümit Çörüş, Engin Kandemir ve Velittin Yenialp oldu.