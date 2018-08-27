Bu yıl ise yılın ilk yarısında yüzde 6’ya yakın bir küçülme yaşandı. Mobilya sektörümüz dünya çapında gelişme gösteren, ekonominin kilit sektörlerinden birisi. Bu küçülmeyi engellemek için KDV indirimi uygulaması tekrarlanmalı. Mobilyacı esnafımız ham madde zamları ile başa çıkmakta zorlanıyor” dedi.

Ekonominin kilit sektörlerinden birinin de mobilya sektörü olduğunu vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “İhracatı ithalatının 4 katı olan mobilya sektörü ekonomimiz ve dış ticaretimiz için kilit rol oynayan sektörlerden biri. Öyle ki geçtiğimiz yıl ihracat rakamı bir önceki yıla göre yüzde 8 artarak 2,7 milyar dolara yaklaşmıştı. Artık değişen koşullar nedeniyle insanlar mobilyasını gidip seçmenin yanında, evlerine göre tasarım da istiyorlar. Mobilya sektörümüz bu yeni sisteme başarıyla ayak uyduruyor ve tüm talepleri karşılamaya çalışıyor. Özellikle dünyadaki büyük havalimanları, oteller, önemli yapılarda Türk markaları görüyoruz ve bunun daha da artacağına inanıyoruz. Çünkü buna gücümüz de imkanımız da var. Bu noktada katma değer, reklam ve tanıtım da çok önemli. Bilinirlik ne kadar artarsa sektör o kadar büyür ve gelişir” diye belirtti.

Mobilyacı esnafının artan maliyetleri fiyatlara yansıtmamak için çaba gösterdiğine değinen Palandöken, “Düzen ve talepler sürekli değişim gösterirken, mobilyacı esnafının da kendisini yenilemesi, tanınırlığını artırması, hep daha iyi olması gerekiyor. Bunu sağlamak ise maliyet artırıyor. Bununla birlikte ekonomideki iniş çıkışlar nedeniyle ham maddeye gelen zamlar da mobilyacıyı yoruyor. Fakat mobilyacılarımız bu zamları vatandaşın cebine yansıtmamaya çalışıyor. Bu da maalesef yılın ilk 6 ayındaki verilerde gördüğümüz üzere mobilya sektöründe yüzde 5,8 oranında küçülmeye neden oldu. Bu küçülmeyi engelleyebilmek için yine bir KDV indirimi uygulanmalı. Geçtiğimiz yıl KDV oranının yüzde 18’den yüzde 8’e düşmesi, bunun da 8 ay kadar süre boyunca uygulanması mobilyacıları da vatandaşı da rahatlatmıştı. Sektörün tekrar canlanması ve mobilyacılarımızın ham madde zamlarının altından kalkabilmesi için KDV yüzde 8’e düşürülmeli ve en azından yılsonuna kadar da sabitlenmeli” çağrısında bulundu.