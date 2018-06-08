Türkiye Bakkallar ve Bayiiler Federasyonu’nun 26. Olağan Genel Kurulunda konuşan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bakkallığın günden güne derdi büyüyen bir meslek olduğunu söyledi. Palandöken, "415 esnaf meslek kolu içinde değişen ve artan rekabet ortamında derdi günden güne büyüyen meslek kolu bakkallıktır. En önemli sorunlarından biri AVM ve zincir marketler ile yapılan mücadeledir. Buna paralel olarak alkol satışındaki saat sınırlaması ve yaptırımlarıdır. Tekel bayisi esnafı saat 22.00’dan sonra satış yapamazken, AVM ve marketler kapanana kadar satışa devam etmektedir. Alkolü hiçbir şekilde desteklemiyoruz fakat bunun ticareti ile uğraşan insanlarız. Bu ticareti yaptığımız için akşam 22.00’den sonra alkollü bir adet bile içki satıldığında 37 bin lira ceza ile karşılaşıyoruz. Esnaf sermayesi kadar ceza yiyor. Cezalar daha adil olmalı” dedi.

Sigara satışlarındaki bakkal esnafının yaşadığı problemlere de değinen Palandöken, “Eskiden tahsisli ürünler vardı. Şimdi herkes her şeyi satabiliyor. Dolayısıyla esnafın kar marjında bir düşüş oldu. Örneğin sigara kâr marjı 12 iken, bugün yüzde 4,5’lere kadar düştü. Bu düşüşün önlenmesi için tüm mecralarda ilgili yetkililere sorunlarımızı anlattık, anlatmaya devam ediyoruz. Bununla birlikte esnafın emeğine göz koyan kaçakçılıkla da mücadele verdik. Yapılan mücadele sonrasında kaçakçılık yüzde 25’lerden yüzde 8’lere kadar düştü. Ayrıca sigara satışında en önemli mesele kara paket uygulamasıydı. Bunun süreklilik kazanamayacağını düşündüğümüz için ertelettik” ifadelerini kullandı.

Esnafın zincir marketlerle başa çıkamadığını vurgulayan Palandöken, sözlerine şöyle devam etti:

“Küçücük ilçelerde 15 tane zincir market var. Bu zincir marketler mahalle aralarına kadar girerek esnafı zor duruma sokuyor. Esnaf zaten birçok sorunla uğraşıyor. Emekli esnafımızın maaşından yüzde 15 oranındaki kesintiyi kaldırtmayı başardık. Sigorta primi esnafa en fazla yük olan konulardan biriydi. Ayda 700 liradan yılda 8 bin 400 lira muntazam yatıramıyor. Tüm bunlara rağmen esnaf devlete yük olmamak için sermayesi bitene kadar ayakta kalmaya çalışıyor. Bir kapanırsa iki açılıyor. 200 bin bakkal esnafı biterse iş isteyecek ve devlete mali olarak yük getirecek. Bunun olmasını kimse istemez. Bakkallık sorunu hiç bitmeyen, en çok problemi olan meslek, günden güne sorunları büyüyen kesim. Aynı zamanda bakkallar sabahın seherinden gecenin karanlığına kadar çalışan ülkenin ışığıdır. Ailesiyle birlikte 10 milyonluk bir sayı ile ekonomiye en çok katkı sağlayan fedakar esnaflardır.”