Bakın yarı fiyata salam, sosis, pastırma olmaz, 5-10 liraya baklava olur mu? Olmaz. Vatandaşımız olması gereken fiyatın altında satılan ürüne şüpheyle yaklaşmalıdır" dedi.

Ramazan ayının gelmesi ile tüketimi artan tatlı, şekerlemeler ve şarküteri ürünlerini merdiven altı denilen kaçak üretimle piyasaya süren Ramazan fırsatçılarına işaret eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, birçok ürünün sağlığı tehdit eder boyuta geldiğinin altını çizerek, "Ramazan ayının gelmesi ile merdiven altı üretimler arttı. Bakın yarı fiyata salam, sosis, pastırma olmaz, 5-10 liraya baklava olur mu? Olmaz. Kullanılan fındığın, fıstığın, yağın maliyetini karşılamaz. Maalesef mübarek Ramazan ayında insan sağlığına zararlı işlerle uğraşan, üç kuruşa müdahale eden bu tür fırsatçı insanları anlamak mümkün değil. Vatandaşımız olması gereken fiyatın altında satılan ürüne şüpheyle yaklaşmalıdır. Albenisi olan değerinin altında satılan mallara kanmamak, etiketleri iyi okumak ve şüphelendiği ürünleri yetkililere bildirmek de vatandaşımızın görevidir. Halkımızı bir kez daha korsan satıcılara karşı uyarıyoruz. Bilhassa Ramazan ayında artan merdiven altı üretilen gıda ürünlerini kesinlikle almayın ve yol kenarında araç arkalarında satılan tatlı, ekmek ve kadayıf gibi yıkanmadan yenebilen ürünlerden uzak durun. Alacağınız üründen önce alışveriş yapacağınız esnafı iyi tespit edin. Çünkü gerçek esnaf yani mahallenizdeki bakkal, manav, kasap, şarküterici kim olursa olsun kendi yemediği bir ürünü müşterisine satmaz. Onun için alışverişinizi tanıdık esnaftan yapın" uyarısında bulundu.