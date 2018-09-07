TESK Başkanı Palandöken: “Merdiven altı vurgunlarına dikkat”

Artan döviz kurlarının merdiven altı üreticileri tarafından fırsata çevrilmeye çalışıldığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Dolar ve euronun artmasıyla birlikte ürünlerin fiyatının yükselmesi, merdiven altı üreticileri tarafından fırsata çevrildi. Ürün pahalılığından faydalanan merdiven altı üreticileri son zamanlarda fason ürünleri piyasaya daha fazla sürmeye başladı. Vatandaşlarımız pahalılıktan kaçmak için kesinlikle merdiven altı ürünlere yönelmemeli. Bu ürünlerin ne kadar sağlıksız ve hijyensiz ortamlarda üretildiği unutulmamalı. Sağlığımızı tehdit eden ve kayıt dışı ekonomiyi artıran merdiven altı üretime yönelik denetimler artırılmalı” ifadelerini kullandı.

“Pahalı ithal ürünlerin ambalaj taklitlerine dikkat”

Son zamanlarda artan merdiven altı üretime karşı vatandaşlara uyarıda bulunan Palandöken, “Kozmetikten gıdaya, ayakkabıdan tekstile kadar birçok üründe döviz kuruna bağlı olarak yapılan son zamlar, dar gelirli vatandaşların alım gücünün düşmesine neden oldu. Vatandaşlar daha ucuza ürün satın almak için arayışa girerken merdiven altı üreticiler de vurgun yapma peşinde. Dövize bağlı olarak özellikle ithal ürün fiyatlarının aşırı yükselmesi ile bu ürünlerin piyasadaki taklitleri arttı. Pahalı ithal ürünlerinin ambalajları birebir taklit edilerek merdiven altı fırsatçıları tarafından satışa sunuluyor. Vatandaşlarımız alışveriş yaparken piyasayı çok iyi kontrol ederek ürün karşılaştırması yapmalı. Merdiven altı üreticilerin oyununa gelmemek için çok dikkatli davranılmalı” diye konuştu.

“Ucuzdur vardır illeti diye boşuna söylememişler”

Piyasa fiyatının altında satılan ürünlere karşı şüphe ile yaklaşılması gerektiğini ifade eden TESK Başkanı Palandöken, “Şekerin, sütün, unun fiyatı ortada. Kimse maliyetinin altında tatlı yapıp zararına satmaz. Ucuza satılan merdiven altı ürünlerin içine ne koyulduğu belli değil. Atalarımız ‘ucuzdur vardır illeti, pahalıdır vardır hikmeti’ diye boşuna söylememiş. Bu yüzden piyasa fiyatının altında satılan ürünlere şüpheyle yaklaşılmalı. Zamlar nedeniyle alım gücü düşen vatandaşlar merdiven altına yönelmek yerine güvendiği yerlerden az ve öz alışveriş yapmalı. Merdiven altı üretim halk sağlığını olumsuz etkilediği gibi kayıt dışılığı artırarak ülke ekonomisine de zarar veriyor. Son zamanlarda iyice artan merdiven altı üretimle mücadele etmek için yapılan denetimler sıklaştırılmalı. Vatandaşlarımız fason ve taklit ürünlerin zararları hakkında bilinçlendirilmeli” şeklinde konuştu.