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22 Mayıs 2018 11:01

TESK Başkanı Palandöken: “Ramazanla birlikte kermeslerde artış var”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ramazanla birlikte kermeslerde artış var” dedi.

TESK Başkanı Palandöken: “Ramazanla birlikte kermeslerde artış var”

22 Mayıs 2018 11:01


Ramazan ayı ile birlikte ülke genelinde çeşitli dernek, vakıf ve sivil toplum örgütleri tarafından açılan kermeslerin, amacının dışına çıkarak, hayırdan çok ticari amaçlı yapılması ile esnaf ve sanatkarın işlerinin aksamaya başladığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ’Özellikle Mübarek Ramazan ayında insanların manevi duyguları istismar ediliyor. Her köşede kurulan sözde yardım toplama adı altındaki kermesler sergiledikleri ürün çeşitliliği ile adeta AVM’ler gibi esnafımızla rekabet yapar hale geldiler. Hayır, amacıyla 2 günlük kısa süreli açılan bu kermeslere sözümüz yoktur. Ancak, aylarca açık kalan, bir iş yeri gibi satış yapan denetimsiz ve yardım kermesi adı altında açılan fırsatçılara müsaade edilmemeli’ ifadelerini kullandı.


“Kermes çadırları kaldırımlara kuruluyor”


Yardım kermesi adı altında kurulan haksız rekabete neden olan bu yanlış uygulamaya mutlaka bir çözüm getirilmesi gerektiğini kaydeden Başkan Palandöken, ’Yardım kermesleri amacı dışında açılmaya devam ediyor. Esnaf ve sanatkarımız kirasını ödemek, vergisini, sosyal güvenlik primini yatırmak için gecesini gündüzüne katarken, yardım kermesi adı altında vergisiz, stopajsız ve masrafsız boş dükkanlarda, havaların ısınması ile de boş arsalarda, caddelerde, alışveriş çadırı kurarak haksız rekabet yapılmaktadır. Esnafın üretim yapabilmek için hijyen standartlarına uygunluğu yetkililer tarafından devamlı kontrol ediliyor, nedense kermeslerde böyle bir denetimin yapılmaması halk sağlığı açısından sakıncalı olduğu gibi haksız rekabet oluşturmaktadır. Bu tür yardım kermeslerine bir çeki düzen getirilmesini istiyoruz. Aksi halde bu tür uygulamalar kayıt dışılığın en büyük sebeplerindendir ve önüne geçilmesi için mutlaka tedbir ve denetim şart’ diye konuştu.




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