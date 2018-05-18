TESK Başkanı Palandöken: “Seçim harcamaları piyasaları canlandırıyor”

Haziran seçimlerinde piyasaya 10 milyar sıcak para girmesi bekleniyor” dedi.

TESK Genel Başkanı Palandöken, 24 Haziran seçimleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. 24 Haziran erken genel seçimlerinde milletvekili aday adaylarının yapacakları harcamaların ekonomiyi canlandıracağına işaret eden Palandöken, “24 Haziran’daki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili erken genel seçimlerine katılan 10 siyasi parti ve yaklaşık 15 bin aday adayının yapacağı harcamalar piyasaları hareketlendirecek. Tanıtım masrafları, ulaşım, kıyafet, yemek harcamaları, konaklama giderleri, broşür ve kart dağıtımları derken her adayın ortalama en az 100 bin lira para harcaması yapması bekleniyor. Öte yandan seçime katılacak siyasi partilere 2018 bütçesinden 821 milyon lira hazine yardımı veriliyor. Partiler bu parayı seçim giderleri için harcarken ekonomiyi ve esnafı da canlandırmış olacaklar” ifadelerini kullandı.

“Sadece adayların seçim harcamaları 1,5 milyar TL”

Erken seçim hazırlıkları esnasında birçok sektörün fazladan mesai yapacağını belirten Palandöken, “Cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarının tanıtım için harcama yapacağı sektörler seçim esnasında daha fazla çalışacak. Takım elbise satan esnafımızdan tutun da berber ve kuaför, taksici, lokantacı, kahveci, çiçekçi, oto tamircisi, matbaacı, otel ve pansiyon gibi konaklama faaliyeti yürütenler çok sayıda esnafımız seçimler bitene kadar fazladan mesai yapacak. Seçim harcamaları için piyasaya giren para sayesinde esnaf ve sanatkarımız birkaç aylığına rahat nefes alacak. Her bir adayın ortalama 100 bin lira harcama yapacağı düşünüldüğünde 15 bin aday adayının cebinden toplamda 1.5 milyar TL çıkacak” şeklinde konuştu.

“821 liralık hazine yardımı ekonomiyi canlandıracak”

Genel bütçe gelirlerinden oy oranına göre siyasi partilere devlet yardımı ve seçim için toplamda 821 milyon lira hazineden para aktarılacağını ifade eden Palandöken, “Devlet yardımına hak kazanan partilere 24 Haziran erken seçimleri öncesinde 821 milyon liralık hazine yardımı yapılacak. Adayların yanı sıra siyasi partilerin seçim propagandalarını yürütürken yapacakları harcamalar da piyasaya girerek ekonomiye canlılık kazandıracak. Toplamda ekonomiye 10 milyara yakın sıcak para girmesini bekliyoruz. Böylece bir süredir ekonomideki durgunluk yerini canlılığa bırakacak. Ekonominin her alanında canlanma olurken, esnaf ve sanatkarın da seçimlerde yüzü gülecek” diye konuştu.