TESK Başkanı Palandöken: "Sözleşmeler piyasa şartlarına göre belirlenmeli"

Yurt içindeki tüm sözleşmelerde döviz yerine Türk Lirası (TL) kullanımı ile ilgili kararı ekonomimiz adına olumlu karşıladıklarını değerlendiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Dövizle yapılan sözleşmelerin bir ay içerisinde TL'ye dönüştürülme kararı, içinde bulunduğumuz ekonomik şartlar açısından çok olumlu olacaktır. Bir aylık süre içerisinde, sözleşmeler TL'ye dönüştürülürken kira fiyatları piyasa şartlarına göre belirlenmeli. Sözleşmeler günlük döviz kurundan değil, piyasa koşullarına göre imzalanmalı” dedi.

TESK olarak kira sözleşmelerinde TL'ye dönüş çağrısını her fırsatta dile getirdiklerini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Uzun zamandan beri, kira sözleşmeleri başta olmak üzere tüm sözleşmelerin TL cinsinden yapılması konusundaki talebimizi her mecrada dile getirdik. Cumhurbaşkanı kararnamesi ile Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren karar ile artık tüm sözleşmeler 30 gün içerisinde TL'ye dönüştürülecek. İçinde bulunduğumuz piyasa koşullarında bu kararın uygulanması hayati bir önem taşımaktadır. Çünkü TL'ye dönüş kararı, kirasını döviz ile ödeyen esnafı da mülk sahibini de yakından ilgilendiriyor. Artık kiracılar ay sonunda döviz kuru ne kadar olur diye kara kara düşünmeyecek. Mülk sahibi de kirasını alamamaktan endişe etmeyecek. Özellikle son zamanlarda dış güçler tarafından paramız üzerinde oynanan oyunlar ve ekonomideki gidişat açısından sözleşmelerde TL'ye dönüş kararı oldukça sevindirici” ifadelerine yer verdi.

Dövizle yapılan kira sözleşmeleri TL'ye dönüştürülürken piyasa koşullarına göre hareket edilmesi gerektiğini ifade eden Palandöken, “30 gün içerisinde TL'ye dönüştürülecek olan kiraların bedelleri hesaplanırken günlük döviz kuru baz alınmamalı. O mülkün değerine yakın olan ve TL ile sözleşme yapanların fiyatlarına uyum sağlanmalı. Günlük döviz kurları üzerinden yüksek kira bedelleri talep edilirse piyasada bir fiyat karmaşası ortaya çıkar. Yakın çevredeki diğer mülk sahiplerinin de fiyatlarını artırarak kira bedellerinin iyice yükselmesine sebep olabilir. Bu yüzden sözleşmeler yenilenirken piyasa koşulları çok iyi takip edilmeli. Kiraların piyasa koşullarına göre belirlenmesi kiracının da mülk sahibinin de lehine olacaktır” diye belirtti.