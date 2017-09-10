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10 Eylül 2017 10:11

TESK Başkanı Palandöken: “Vergi indirimleri yılsonuna kadar uzatılmalı”

Beyaz eşya, mobilya ve inşaat sektöründe yapılan vergi indirimlerinin süresinin bu ayın sonunda biteceğini hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Vergi indirimlerinin ekonomik canlanmaya etkisi büyük oldu.

TESK Başkanı Palandöken: “Vergi indirimleri yılsonuna kadar uzatılmalı”

10 Eylül 2017 10:11

Bu indirimlerin süresi yılsonuna kadar uzatılmalı” dedi.


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vergi indirimlerinin uzatılması konusunda çağrı yaparak, aynı zamanda farklı sektörlerde de vergi indirimi yapılması kapsamında bir basın açıklamasında bulundu. Vergi indirimi yapılan sektörlerde indirimin etkisinin çok büyük olduğunu gözlemlediklerini ifade eden Palandöken, “Vergi indirimi sonrasında yurt içi satışlar beyaz eşyada yüzde 25, mobilyada yüzde 35, konutta yüzde 8,2 arttı. Satışlardaki bu artışın büyüme oranının yükselmesine etkisi ise oldukça fazla. Dolayısıyla vergi indirimlerinin yılsonuna kadar uzatılması halinde bu olumlu etkinin de bir süre daha devam edeceğini tahmin ediyoruz” diye konuştu.


Son aylardaki ekonomik büyüme hızının sürdürülebilir olabilmesi için farklı sektörlerde de vergi indirimlerinin değerlendirilmesi gerektiğine inandığını belirten Palandöken, “Beyaz eşya, mobilya ve inşaattaki vergi indirimlerinin süresi dolduktan sonra diğer sektörlerde de vergi indirimlerinin etkisi değerlendirilmeli. Otomotiv ve elektronik eşya gibi sektörlerde geçici süreli vergi indirimleri yapılmalı. Özellikle hurda teşviki yürürlükteyken otomotivde yapılacak vergi indiriminin satışlara ve dolayısıyla da ekonomik büyümeye etkisinin çok büyük olacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.



“Vergi indirimleri vergiyi azaltmaz”


Sektörel bazda yapılan geçici süreli vergi indirimlerinin vergi gelirlerini azaltmayacağını da ifade eden Palandöken, “Ekonominin durgunlukta olduğu dönemlerde vergi indirimleri vergi gelirlerini azaltmaz. Nitekim satılmayan ürünün vergisi de olmaz. Dolayısıyla ÖTV’de indirim yaparak satışların artması sağlandığında, KDV, gelir ve kurumlar vergisi gibi diğer vergiler artıyor. Ayrıca, indirim yapılan sektörlerde istihdam oranı da arttığı için çalışanların vergisi, sigorta primleri artıyor, kayıt dışılık azalıyor. Dolayısıyla ekonomik canlanma sağlandığında bunun vergi gelirlerine etkisi de çok daha fazla oluyor. Bu nedenle iç talebi artıracak şekilde geçici süreli yapılan vergi indirimleri ekonomiye son derece olumlu yansıyor. Bu etkileri, 2010 yılındaki kriz nedeniyle yapılan indirimlerde açıkça gördük. Küresel krizin Türkiye ekonomisini teğet geçmesinde en büyük etki vergi indirimleri olmuştu” şeklinde konuştu.




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