TESK Başkanı Palandöken, trafik kazaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Palandöken, trafik kazaların bu yılın ilk 6 ayında geçtiğimiz yılın ilk 6 ayına göre 2,5 kat arttığını belirterek, “Geçtiğimiz yılın Haziran ayına göre bu yıl Haziran ayında trafik kazaları 2,5 kat artarken ölü sayısında yüzde 49 azalış var. Bu da daha dikkatsiz olduğumuzu, trafik kurallarına uymadığımızı ve aşırı hızı sevdiğimizi gösteriyor ve yapılan yollar, gelişen teknoloji ile arabaların daha sağlam olması nedeniyle de ölü sayısında azalış olduğunu anlıyoruz. Her geçen gün artan araç sayısını da göz önünde bulundurarak trafikte daha dikkatli ve tüm koruyucu tedbirleri almalıyız” ifadelerini kullandı.

“İlk 6 ayda kazalar yüzde 152 artarken ölümler yüzde 49 azaldı”

Trafik kazalarındaki artışın önüne geçmek için tüm koruyucu tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulayan TESK Başkanı Palandöken, “Geçtiğimiz yıl Haziran ayında 16 bin 991 kaza, 750 ölü ve 29 bin 200 yaralı sayısı varken bu yıl Haziran ayında kaza sayısı yüzde 135 artarak 39 bin 984’e çıktı. Ölü sayısı ise yüzde 51 azaldı. Geçtiğimiz yılın ilk 6 ayında ise toplam 81 bin 745 kaza, 3 bin 224 ölü ve 132 bin 959 yaralı sayısı varken bu yılın ilk 6 ayında kaza sayısı yüzde 152 yani 2,5 kat artarak 205 bin 977’ye çıktı. Ölü sayısı ise yüzde 49 azaldı. Maalesef artan araç sayısı, karayollarının ve ulaşımın sürekli iyileştirilmesi kaza sayısında azalış meydana getirmedi. Burada en büyük sorumluluk sürücülerin. Aracın gücüne, koruma sistemlerine değil kendimize güvenerek tüm koruyucu önlemleri almamız lazım. Emniyet kemerini takmadıktan sonra aracın sağlamlığı hayatımızı kurtarmaz” şeklinde konuştu.

“Yazın trafik kurallarına daha çok dikkat edilmeli”

Yol bakım çalışmaları, asfalt erimeleri gibi olayların yaşandığı yaz aylarında trafik kurallarına daha çok dikkat edilmesi gerektiğini belirten Palandöken, “Bu yaz yine zaman zaman mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar yaşanacağı bekleniyor. Bu sebeple asfalt erimeleriyle kayganlaşan yollara karşı dikkatli olunmalı. Emniyet kemeri, trafik ışıkları, kavşaklarda geçiş önceliği gibi hususlara ekstra dikkat edilmeli. Uzun süre araç başında kalınmamalı. Sık sık mola verilerek yolculuğa devam edilmeli. Bunların yanında yola çıkmadan önce, gidilecek güzergahtaki kör noktalara bakılmalı. Bu yıl iyileştirilmesi planlanan, henüz hala kör nokta durumunda olan yerler, en sık kaza yaşanan kör noktalar, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün web sitesinden bakılarak tespit edilmeli. Yol bakım çalışmalarının da daha sık yapıldığı bu aylarda araç hızımızı yolun şartlarına göre ayarlamalıyız” diye konuştu.